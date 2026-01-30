Jaque Mate a Hernán Torres: así fue el declive del técnico de Millonarios

Técnico de Millonarios durante rueda de prensa Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Millonarios sigue sin encontrarse. El club que durante años defendió la idea de los procesos hoy parece nadar a contracorriente de su propia filosofía y profundiza una crisis que no muestra un horizonte claro. El más reciente capítulo tuvo como protagonista a Hernán Torres, el técnico que supo devolverle un título al equipo embajador tras más de dos décadas de espera.

Tras el exitoso —aunque en ocasiones cuestionado— ciclo de Alberto Gamero, quien asumió a comienzos de 2020 y permaneció 1.826 días en el cargo,...