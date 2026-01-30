Logo El Espectador
Jaque Mate a Hernán Torres: así fue el declive del técnico de Millonarios

El segundo ciclo del estratega llegó a su fin tras la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto el pasado miércoles en el estadio Departamental Libertad.

Diego Alejandro Daza Gómez
30 de enero de 2026 - 02:05 a. m.
Técnico de Millonarios durante rueda de prensa
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Millonarios sigue sin encontrarse. El club que durante años defendió la idea de los procesos hoy parece nadar a contracorriente de su propia filosofía y profundiza una crisis que no muestra un horizonte claro. El más reciente capítulo tuvo como protagonista a Hernán Torres, el técnico que supo devolverle un título al equipo embajador tras más de dos décadas de espera.

Tras el exitoso —aunque en ocasiones cuestionado— ciclo de Alberto Gamero, quien asumió a comienzos de 2020 y permaneció 1.826 días en el cargo,...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

