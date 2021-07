Julio Cozzi, leyenda en el “Calamar” y en el “Ballet Azul”

Julio Cozzi es el arquero más importante en la historia del Club Atlético Platense, al que llegó en su juventud a través de un engaño, según lo contó él mismo. “Primero jugué en un club de Coghlan llamado El Tabáno y después pasé a otro que se llamaba Tren Mixto. Pero, un día, un par de amigos me engrupieron y me llevaron a Platense sin que yo supiera, ahí me probaron y quedé. Fue en diciembre del 37, jugué algunos partidos en sexta (división) y después tuve que ir a la antigua AFA a firmar mi fichaje”.