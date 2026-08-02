Junior vs. Millonarios: siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-II enfrenta este sábado a dos de los equipos con más títulos del fútbol colombiano. Millonarios y Junior, dos históricos, comparten la urgencia de ganar para frenar una racha negativa en el todavía joven segundo semestre.

El cuadro emabajador atraviesa una crisis prolongada desde el segundo semestre de 2025, que no logró superar pese a los refuerzos y la pretemporada completa de Fabián Bustos. La derrota reciente con Atlético Bucaramanga profundizó el malestar de la hinchada. Ahora, como forastero y ante el campeón vigente, necesita los tres puntos.

Junior de Barranquilla llega golpeado tras perder 2-1 ante Deportes Tolima en el arranque liguero y quedar eliminado de la Copa Colombia frente a Barranquilla FC, equipo de segunda división, en definición por penales. Pese a celebrar la estrella en junio pasado, el equipo de Alfredo Arias necesita ganar para recuperar la confianza.

Minuto a minuto de Junior vs. Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

A pesar de que ya se puso el sol, el clima de Barranquilla es cálido. Los termómetros indican que el partido se jugará a 32° grados celsius. La probabilidad de lluvia es baja (9%) y la humedad es del 82%.

El árbitro quindiano Jhon Ospina fue designado para dirigir el duelo entre Junior y Millonarios. El caldense Cristian Aguirre y el tolimense Andrés Nieto serán sus asistentes. El antuioqueño Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

Alfredo Arias se decidió por un 4-4-2: Mauro Silvera; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera y Yeison Suárez; Cristian Barrios, Guillermo Celis, Juan David Ríos y Bryan Castrillón; Luis Muriel y Francisco Fydriszewski.

Fabián Bustos apostó por un 5-4-1 para contener el ataque de Junior: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Daniel Ruiz, Mateo García, Rodrigo Ureña y Francisco Chaverra; Rodrigo Contreras.

Fecha : sábado 1 de agosto de 2026

Estadio : Romelio Martínez en Barranquilla

Hora : 8:15 p.m.

Canal: Win+ y Win Sports Online

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