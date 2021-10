“La cantera es la materia prima del equipo principal”: Enrique Camacho

Enrique Camacho, presidente de Millonarios F.C. habló de la actualidad del club embajador, la contratación del arquero Álvaro Montero y los planes de la institución para la próxima temporada.

Ver más deportes en El Espectador

Sobre el anuncio de la llegada del cuidapalos guajiro, procedente del Deportes Tolima, señaló que “realmente se había hecho una negociación que el jugador quería firmar y por transparencia no queríamos ocultarlo. Nosotros vamos a enfrentar a ese equipo dentro de dos partidos y no sería correcto ni transparente que no se diera a conocer la noticia”.

Puede interesarle: Álvaro Montero, un nuevo guajiro que pone a soñar a Millonarios

Así mismo, manifestó que “según las disposiciones de FIFA, nosotros le habíamos informado al Tolima y los comunicamos al momento de la firma por petición del jugador”.

¡Álvaro Montero bienvenido al Embajador! 🙌🔝🔵⚪️



Millonarios FC ha adquirido los derechos del arquero Álvaro Montero y se firmó contrato por 3 años. ✍️⚽️Ⓜ️https://t.co/0uO9X3k8Qa@monteroalvaro1 pic.twitter.com/JTUp2dih5r — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 26, 2021

En lo que respecta al presente de Millonarios en la Liga, con muy buenas opciones de conseguir un cupo a Copa Libertadores o Sudamericana para 2022, se refirió a las posibles contrataciones del equipo. ”No hemos hablado puntalmente con ningún jugador además de Montero. Estamos evaluando todas las alternativas pero confiamos principalmente en la plantilla que tenemos actualmente, analizamos solo un par de posiciones en las que tenemos que fortalecer el plantel”.

Lea también: Santa Fe venció 3-1 a Jaguares y se acerca al grupo de los ocho

La cantera del club embajador ha sido fundamental en las últimas temporadas y Camacho sabe que es una de las razones del éxito. “Más allá de invertir en jugadores de calidad, que habrá uno que otro siempre en un equipo como Millonarios, es fomentar la cantera de Millonarios y nosotros estamos en un proceso de desarrollo con una nueva idea de que la cantera sea realmente la materia prima del equipo principal”.