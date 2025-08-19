No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La herida abierta del hincha de Millonarios

Los embajadores vuelven este martes a El Campín como últimos en la tabla de la Liga BetPlay, en medio de la fractura entre hinchada, plantel y directivos.

20 de agosto de 2025 - 01:13 a. m.
Foto: El Espectador - José Vargas

No es fácil ser hincha de Millonarios, pero es lo más hermoso que existe. Son más las tristezas que las alegrías, pero eso es lo que hace que amemos a este equipo. Aquí vamos a estar siempre, en las buenas y malas”, me dice Cristián Ortiz, ingeniero químico de 26 años y líder fundador de la barra Cerro Azul de Bogotá.

Lo escucho y siento que en esas palabras se resume lo que significa ser hincha de Millonarios: un amor que no depende de resultados, sino de una herencia, de una forma de vivir la vida. Cristián lo sabe bien. Junto...

Atenas (06773)Hace 46 minutos
En esa tristeza infinita q' embarga a la fanaticada del Millos debido a su estela de fracasos, más les convendría pensar si mejor se hacen hinchas del Once Caldas. Atenas.
