La herida abierta del hincha de Millonarios

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas

“No es fácil ser hincha de Millonarios, pero es lo más hermoso que existe. Son más las tristezas que las alegrías, pero eso es lo que hace que amemos a este equipo. Aquí vamos a estar siempre, en las buenas y malas”, me dice Cristián Ortiz, ingeniero químico de 26 años y líder fundador de la barra Cerro Azul de Bogotá.

Lo escucho y siento que en esas palabras se resume lo que significa ser hincha de Millonarios: un amor que no depende de resultados, sino de una herencia, de una forma de vivir la vida. Cristián lo sabe bien. Junto...