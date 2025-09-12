La meta de la Academia de Millonarios: forjar a la próxima estrella embajadora

Andrés Llinás, hoy referente de Millonarios y de la hinchada, pasó por los procesos formativos del club antes de consolidarse en el profesionalismo. Foto: El Espectador - José Vargas

Las academias de fútbol suelen ser el primer escenario donde niños y niñas dan sus primeros pasos en el balompié. Allí no solo aprenden fundamentos técnicos, sino también valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

En Millonarios FC, la academia cumple ese rol formativo con una propuesta que combina desarrollo deportivo y formación personal.

Andrés González, director de las academias, recuerda que el proceso no es nuevo, pero sí tomó un rumbo claro hace una década: “Las academias de Millonarios...