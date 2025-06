La millonaria sanción de la Dimayor a Falcao por sus críticas al VAR

Radamel Falcao García, capitán y delantero de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

El Comité Disciplinario de la Dimayor anunció este viernes la sanción impuesta a Radamel Falcao García, capitán de Millonarios, por sus declaraciones contra los jueces encargados del VAR en la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025.

Las palabras por las que fue sancionado el delantero samario las dio el pasado jueves 16 de junio, en rueda de prensa, luego de la derrota 2-1 del cuadro embajador a manos de Santa Fe. Dicho resultado dejó sin posibilidades al conjunto albiazul de disputar la gran final ante Independiente Medellín.

Falcao lanzó fuertes críticas a la labor de los encargados del VAR que estuvieron a cargo de los compromisos del cuadro embajador en cuadrangulares. “Así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan”, comentó.

Falcao de desató en la rueda de prensa:



"Siempre en contra nuestra. Y que se jodan los del VAR. Nos robaron.



Todo el torneo en contra de Millos, y luego dicen que me querían dar la Liga. ¡Qué estupidez están diciendo!



Así me den 50mil fechas. A la mierda". pic.twitter.com/r0gSuHWMA3 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 20, 2025

La sanción que le impusieron es de cuatro (4) fechas de suspensión, además de una multa económica por valor de $21.352.500, según informó la Dimayor en su resolución disciplinaria. El castigo aplicará para las próximas jornadas oficiales del fútbol profesional colombiano en las que El Tigre esté habilitado para jugar.

Sin embargo, el futuro del experimentado goleador es una incógnita. Su contrato con Millonarios vence el próximo 30 de junio, y por lo pronto ninguna de las partes —jugador y directivos del club— se ha referido de manera oficial a una posible renovación.

En lo que va de 2025, Falcao, de 39 años, ha disputado 13 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios y ha anotado seis goles, cuatro de ellos en los cuadrangulares. Fue uno de los jugadores más sobresalientes del equipo azul en este semestre junto a Nicolás Arévalo, Daniel Ruiz y Álvaro Montero.

Los jugadores del plantel embajador estarán de vacaciones hasta el próximo 2 de julio, fecha en la que deberán regresar a la sede del club al norte de Bogotá para ponerse bajo las órdenes de David González e iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay.

