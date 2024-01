La novela de Édgar Guerra y Millonarios

El extremo Édgar Guerra debutó como profesional en Millonarios en 2020. Foto: MFC

Millonarios enfrentó este domingo a Atlético Bucaramanga con varias bajas en su plantel. La mayoría de los ausentes en el empate 0-0 fueron futbolistas lesionados, salvo por Édgar Guerra, quien sí se encuentra en plenitud física.

Previo a ese compromiso se conoció por algunas reportes de la prensa, entre ellos el programa Blog Deportivo (Blu Radio) y VBar de Caracol Radio, que Guerra, de 22 años, no ha resuelto su situación contractual con la institución embajadora.

El extremo cesarense había sido titular en el partido contra Independiente Medellín, en la primera fecha de la Liga BetPlay —anotó un triplete ese día— y en la vuelta de la Superliga ante Junior. Parecía un fijo en la nómina titular para este fin de semana pero no fue convocado.

Al ser consultado sobre la no convocatoria del jugador, Alberto Gamero respondió que Guerra “no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando eso, si se cuadra o no se cuadra. Creo que esa es la única razón por la cual no vino”.

Según el periodista Diego Rueda, Millonarios le ha ofrecido al jugador renovar su contrato desde hace más de seis meses, pero este no ha aceptado. “El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos”, agregó el comunicador.

Guerra, quien tiene contrato hasta junio próximo, debutó con el conjunto embajador en 2020. Desde entonces acumula 99 partidos con la institución albiazul. Ha marcado once goles en total y ha levantado tres títulos: Copa (2022), Liga (2023) y Superliga (2024).

