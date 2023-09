“Queremos el bicampeonato de Liga y Copa”: Larry Vásquez

Larry Vásquez le dio la estrella número 16 a Millonarios en El Campín en la final de la Liga BetPlay 2023-l. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

“Si lo hago, somos campeones”, fue el único pensamiento de Larry Vásquez antes de patear el penalti que marcó la historia de Millonarios. El nortesantandereano, de corazón azul y blanco, tomó la pelota, la acomodó en el manchón blanco y se posicionó en el borde del área. Tomó un gran respiro y pateó con seguridad.

Eran las 9:17 de la noche del 24 de junio de 2023 y El Campín, pintado de azul, quedó en silencio hasta que la malla del arco norte estalló con el “riflazo” del hijo de José Ómar Vásquez y Luz Amparo Ortega, quienes bajaron a la cancha a celebrar con el héroe la decimosexta estrella de Millonarios.

“Cuando estábamos celebrando, alguien me agarró por la espalda y me empezó a llamar: “Hijo, hijo, hijo”. Era mi papá, no sabía que estaba ahí, pero nos abrazamos. “Hijo, gracias por este momento y por poder disfrutarlo”, me dijo. Ahí lo alcé y juntos dimos la vuelta olímpica”, comentó sobre su papá, quien lo aconseja, antes y después de los partidos.

Aquella noche los alrededores de El Campín fueron una completa fiesta de alegría y desahogo tras un nuevo título del equipo embajador en una final que perdurará en el recuerdo. Mientras tanto, en las casas, muchas familias se conmovían viendo a la mamá de Larry hablando por televisión y agradeciéndole a Dios, entre lágrimas, por la promesa de que sus hijos iban a trascender las fronteras y estarían en lugares de privilegio.

“Hasta cierto punto no podía comprender la magnitud de lo que estaba pasando, pero luego de pensar mucho, y ver el cobro durante varias ocasiones, entendí que había sido mucho más que un penalti. Vi videos de muchas familias llorando y agradeciendo, y sé que este título de Millonarios significó mucho más de lo que creía. Lo único que puedo decir es que estaba en el lugar correcto”, afirmó Larry.

Dejarlo todo por la pelota

Antes del fútbol profesional, Larry trabajaba como mensajero y “todero” en una empresa de marroquinería en el barrio Restrepo. De lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., le colaboraba a su papá, quien se desempeñaba como zapatero cortando los moldes del calzado. Al mismo tiempo, el nacido en Zulia, Norte de Santander, estudiaba los fines de semana en el Sena de Chapinero y se preparaba como auxiliar contable.

Así duró alrededor de ocho meses cuando tenía 17 años, mientras su hermano, Ómar, un zurdo calidoso, ya era parte de Millonarios en 2008. Larry, quien no superó una prueba en las inferiores de Millonarios, sentía que no llevaba la vida que quería y le costó entender cuál era el propósito. Hasta que una noche le expresó a su mamá que ya no quería seguir así. “Hijo, ¿qué quiere hacer?”, le preguntó Luz Amparo, y la respuesta de Larry, al igual que su famoso penalti, fue contundente. “Mamá, quiero intentarlo una vez más”.

En ese momento, por unos conocidos de su papá, consiguió una prueba en Expreso Rojo y quedó en el equipo. Empezó a entrenar el doble y a forjar el carácter que se necesita para jugar como un cinco clásico. Se desenvolvió bien en un torneo sub-19 y luego paso a un sub-20, pero en el equipo de Compensar, que era dirigido por Arturo Reyes, el actual técnico de Júnior.

Con disciplina, trabajo y perseverancia pasó en 2011 a Academia, el equipo profesional, y empezó su camino en el fútbol colombiano. Estuvo en Llaneros, Patriotas y en Tigres de México, donde fue campeón. Regresó a Colombia y vistió las camisetas de América, Tolima y Júnior, hasta que en enero de 2022 Millonarios y el profesor Alberto Gamero tocaron su puerta.

“¡Solo Millos, loca!”

“Era un sueño poder estar acá. Era algo que se había concebido en mi corazón desde que estaba aquí en Bogotá y desde que pude compartir con mi familia todo el ascenso de mi hermano Ómar en el fútbol”, mencionó Larry sobre su llegada a Millonarios. En esos primeros días de 2022 se encontró con un equipo sano, con ganas y con el deseo de poner el nombre Millonarios, otra vez, en todo lo alto.

Pese a que en su juventud Larry era introvertido y tímido, en Millonarios ha dejado expuesta su picardía con el “Solo Millos, loca”, que identificó a muchos hinchas azules, y con los cortes de cabello que les hace a los canteranos que debutan con el embajador.

“Tampoco pensé que ese lema fuera a tener un alcance tan grande. Esa expresión se usa mucho en los barrios populares donde crecí: en Quiroga, Libertador y Centenario. Eso se popularizó después de un partido contra Santa Fe, que fue sufrido, con lluvia y que ganamos casi al último minuto. Con Ómar molestamos mucho porque teníamos amigos del barrio muy hinchas, y eso era lo que se escuchaba. Es bueno no perder esa identidad, y más siendo de una parte de la hinchada que se le juega toda para acompañarnos siempre a donde vamos”, manifestó Vásquez.

El presente de Millonarios

Esta noche, desde las 7:10, Millonarios seguirá su defensa del título de la Copa Betplay frente a Alianza Petrolera por el duelo de ida de los cuartos de final. “Es un rival que ha ido creciendo, que tiene un buen grupo. Vemos la oportunidad de estar otra vez en las finales. Queremos el bicampeonato de Liga y Copa”, afirmó.

Al hablar de rivales como Nacional, América o Júnior, Larry reconoce que son equipos tradicionales en el fútbol colombiano y que también tienen que trabajar para darle alegrías a sus hinchadas. “Si siguen así como van, estarán en las finales. Es bonito enfrentar a grandes rivales, pero hoy pensamos más en lo que es Millonarios y lo que podemos hacer nosotros para ser campeones otra vez”.

En cuanto al cansancio del equipo, el mediocampista reconoce que no hubo muchos días de vacaciones, pero han balanceado las cargas. “Hemos sido profesionales y ya estamos en una etapa del torneo en que hay que trabajar, esforzarse y cuidarse”.

El contrato de Larry Vásquez va hasta este diciembre, y aunque no ha renovado su cabeza está concentrada en el presente y en el momento de trabajar. “Esos temas contractuales seguramente se podrán ajustar y se podrán alinear a lo que ambas partes puedan querer. Por ahora la cabeza está puesta en este torneo. El equipo está mentalizado en poder acceder a estas fases definitivas y llegar a una final nuevamente”.

Larry Vásquez tiene la ilusión de volver a ser campeón con Millonarios y devolverle el cariño a sus compañeros y a toda la gente que lo apoya. Sabe que los procesos se dan con trabajo y que la disciplina supera el talento. El “5″ embajador vive el día a día, pero se ilusiona con la temporada 2024, en la que no quiere solamente participar, sino competir y llegar lejos.

