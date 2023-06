Larry y Ómar, la huella de los hermanos Vásquez en Millonarios

Ómar Vásquez (izquierda), campeón con Millonarios en 2012 y Larry Vásquez, campeón en 2023. Foto: El Espectador

Un pequeño museo puede ser la casa de los Vásquez. El título de Millonarios frente a Nacional en la noche de este sábado tuvo muchos tintes azules, pero uno de ellos fue el que le dio Larry Vásquez, que anotó el penalti que selló la estrella 16 en el escudo del embajador.

El sueño de Larry Vásquez era jugar en Millonarios y salir campeón con el equipo con el que también triunfó Ómar, su hermano, hace 11 años. El volante de 30 años llegó al embajador en 2022 reemplazando a Daniel Giraldo, que volvió este año para buscar su revancha y ganar un título con los azules.

Poco a poco Larry Vásquez se ganó un espacio importante en la nómina de Alberto Gamero. La tarea no era sencilla, pues si hay una zona disputada por la titularidad en Millonarios es la del mediocampo, pues junto con Giraldo, Stiven Vega y Juan Carlos Pereira se rotaban la responsabilidad en marca y en las transiciones de defensa-ataque en el equipo.

Vásquez también fue alimentando el sentido de pertenencia en Millonarios. Aunque algo coloquial, con su famoso “Solo Millos, loca”, el volante nortesantandereano instaló una frase que jugadores e hinchada repiten frecuentemente.

Recién llegó a Millonarios, tras su paso por Junior, Larry Vásquez dijo: “Siento que con Millonarios hay un cariño muy especial. Mi familia y yo sentimos un total y pleno agradecimiento hacia la institución y la hinchada. Como hermano de Ómar viví todo su ascenso al profesionalismo. Millonarios nos brindó como familia la oportunidad de cambiar un poco el estilo de vida”.

En su momento, Ómar Vásquez comentó: “Por todo lo que viví, para Larry es bonito que lo tuvieran en cuenta para el equipo, pero más allá de todo, Millonarios es un club que genera mucha ilusión y en el que la responsabilidad es enorme”.

Hace 11 años, Ómar Vásquez hizo parte de la nómina que rompió la sequía de 24 años sin títulos. Aunque en la tanda de penaltis frente a Medellín falló su penalti tras cambiar en el último momento la decisión de su cobro, según contó en el documental sobre la estrella 14, al mayor de los Vásquez lo recuerdan por su influencia en el juego ofensivo del equipo entonces dirigido por Hernán Torres.

Y ayer, como uno de esos designios que dejan huella, Larry Vásquez, que ingresó sobre los minutos finales, fue el encargado de anotar el penalti definitivo, el del título. Y con un remate seco, arriba y casi al centro, el volante de 30 años causó un estallido de gritos y euforia en El Campín. La ansiedad así terminaba. Millonarios alcanzaba su estrella 16.

Tanto Ómar como Larry Vásquez registran dos títulos con Millonarios, uno por Copa y otro por Liga. El primero lo consiguió en 2011 y 2012, respectivamente, y el segundo, que podría superarlo, lo hizo en 2022 y 2023.

“Mejor no lo hubiera soñado, me tocó de suplente, pero calenté y entrené con las misma ganas, sabía que en algún momento me tocaba entrar y sino tenia que estar en al misma fuerza. Dios me premió con esto, y a mi con poder patear el último penal. En la camino a patear el penal, pensé que iba a ser campeón”, dijo Larry Vásquez.

