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Lina Gómez, el lucero del Millonarios femenino

El elenco azul quiere dejar atrás las eliminaciones en los torneos anteriores y consolidar un proceso de tres años con su primera estrella en la Liga Femenina de Colombia. Un astro esquivo y retrechero que quieren conquistar este año.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Lina Gómez, jugadora de Millonarios desde 2023.
Lina Gómez, jugadora de Millonarios desde 2023.
Foto: Millonarios FC

Lina Gómez se encontraba en el área del arco norte del estadio Nemesio Camacho El Campín. La noche ya había caído sobre la capital colombiana y a Millonarios ya se le había hecho tarde para vencer a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino. Sin embargo, en el minuto 90 + 2, Gómez resistió la marca de una defensora cardenal, arqueó el cuerpo hacia atrás, preparó la pierna izquierda para el remate y casi cayéndose soltó un disparo al palo izquierdo de la arquera albirroja. El balón entró despacio, pero justo para sentenciar el 1-0 a...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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