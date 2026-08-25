Lina Gómez, el lucero del Millonarios femenino

Lina Gómez, jugadora de Millonarios desde 2023.
Foto: Millonarios FC
Lina Gómez se encontraba en el área del arco norte del estadio Nemesio Camacho El Campín. La noche ya había caído sobre la capital colombiana y a Millonarios ya se le había hecho tarde para vencer a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino. Sin embargo, en el minuto 90 + 2, Gómez resistió la marca de una defensora cardenal, arqueó el cuerpo hacia atrás, preparó la pierna izquierda para el remate y casi cayéndose soltó un disparo al palo izquierdo de la arquera albirroja. El balón entró despacio, pero justo para sentenciar el 1-0 a...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
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