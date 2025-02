Llaneros vs. Millonarios: cambian el horario por la fecha 4 de la Liga BetPlay

Millonarios, con Falcao en cancha, le ganó a La Equidad por la tercera fecha la Liga BetPlay Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Dimayor anunció algunos cambios en la programación de la cuarta jornada de la Liga BetPlay, la cual iniciará este martes 11 de febrero con la visita de Millonarios a Llaneros. La entidad organizadora del fútbol colombiano anunció que el partido en el estadio Bello Horizonte ya no será a las 6:30 p.m.

Si bien la Dimayor no dio detalles respecto al cambio, el encuentro de los dirigidos por David Gonzales en Villavicencio será a las 7:30 p.m. También confirmaron que los partidos Águilas Doradas vs. América de Cali y Alianza vs. Fortaleza debieron ser pospuestos debido a las malas condiciones de las canchas de cada equipo local.

El equipo embajador viene de una victoria ante Equidad, en lo que fue el regreso de Radamel Falcao García con la camiseta azul. Previo a ese partido, Millonarios también venía de sumar tres puntos tras imponerse sobre Deportivo Pasto en condición de visitante.

El cuadro capitalino aún tiene pendiente el juego por la primera fecha contra Unión Magdalena, ya que este fue cancelado debido al ataque que sufrió su bus en trayecto hacia el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Por su parte, Llaneros viene de sumar tanto una victoria como un empate y una derrota. En un intenso partido en su debut en la primera división, el equipo cayó 4-3 ante América en condición de visitante. En la segunda fecha venció a Unión en casa y por la tercera jornada se repartió puntos con Boyacá Chicó.

Daniel Ruiz, fuera de los convocados por González

Previo al viaje a Villavicencio, el director técnico del cuadro embajador presentó la lista de jugadores convocados al partido ante Llaneros. En la lista hay figuras clave como el arquero Álvaro Montero, Andrés Llinás, Leonardo Castro y Falcao.

La gran y sorpresiva ausencia en Millonarios es la del volante ofensivo Daniel Ruiz, jugador quien ha estado casi todos los partidos durante las últimas temporadas.

Al parecer, la razón por la que el nombre de Ruiz no esté en la lista es la decisión de González, ya que el jugador de 23 años no presenta ningún problema físico, ni tiene acumulación de tarjetas.

