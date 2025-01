Lorelei Tarón se despidió de Colombia: “Las cosas no son siempre como uno quiere”

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, con sus hijos en la noche de presentación del Tigre con el equipo embajador. Foto: @loreleitaron/ Instagram

Lorelei Tarón, cantante argentina y esposa de Radamel Falcao, se despidió oficialmente de Millonarios y de Colombia tras confirmarse que el ‘Tigre’ no continuará siendo jugador del club embajador durante este 2025.

“Mi querida Colombia, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados”, aseguró Tarón de 36 años, quien fue pieza clave en la llegada de Falcao a Millonarios en junio pasado.

“Gracias a Millonarios, gracias a la familia, gracias a todos nuestros amigos y los que, con los meses, se volvieron parte de nuestra vida, a los que con tanto amor nos ayudaron y nos cuidaron las 24 horas. Me llevo los mejores recuerdos”, agregó.

Lorelei y Falcao se conocieron en 2006 en Argentina, se casaron al año siguiente y este año celebran su 18° aniversario juntos. La pareja colombo-argentina tiene cinco hijos: Dominique (11 años), Desirée (8), Annette (6), Jedidiah (3) y la más pequeña, Heaven, que tiene menos de un año de nacida.

“La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. Los amamos. Nos vemos pronto”, sentenció Lorelei.

Debido a la carrera de Falcao, la familia de Tarón ha vivido en diferentes ciudades del mundo. El delantero ha sido parte de clubes como Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), Mónaco (Francia), Manchester United, Chelsea (Inglaterra), Galatasaray (Turquía), Rayo Vallecano (España) y Millonarios (Colombia).

¿Por qué Falcao no continuó en Millonarios?

Radamel Falcao García no continuará en Millonarios, el club del que es hincha y al que llegó hace seis meses, por cuenta de los “efectos fiscales por renta y patrimonio” que tendría que pagar en el país.

“Luego de varias semanas de trabajo en donde se estructuró una importante oferta económica por parte del club, complementada con patrocinios, no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio, los cuales no permitieron la continuidad de Radamel Falcao García”, expresó Millonarios en un comunicado.

Cuando el fichaje del exjugador del Atlético de Madrid fue anunciado en junio pasado, el goleador firmó un contrato por seis meses por “un factor influyente que termina siendo determinante”, según reveló en una entrevista con la emisora W Radio.

“Es el tema del impuesto al patrimonio y ese factor era un impacto muy fuerte, que al principio me impediría continuar. Eso se habló con Gustavo (Serpa) y con Enrique (Camacho, directivos de Millonarios), que ellos estaban haciendo un esfuerzo grande y no podían asumir el impacto que esto podía generar”, explicó el ariete, de 38 años, entonces.

De vivir más de seis meses en Colombia, como pretendía hacerlo al tratar de renovar por un año su contrato, Falcao se convertiría en residente fiscal —como ya lo es en España— y debería tributar en el país no solo lo que gane acá, sino también sus multimillonarias ganancias en el resto del mundo.

¿Cuál será el futuro de Falcao en el fútbol?

Aunque el futuro de Radamel Falcao aún es incierto, la prensa internacional especula sobre su posible regreso a Argentina, país donde se formó como futbolista y fue campeón con River Plate en 2008.

Según el periodista Fernando Czyz, de DSports Radio, Newell’s Old Boys estaría interesado en fichar al delantero colombiano. “Newell’s va por el Tigre. Tras la llegada de Keylor Navas, la Lepra busca dar otro golpe en el mercado de pases, y el nuevo apuntado es Radamel Falcao García, quien está libre tras rescindir con Millonarios y con quien ya hubo contactos. El delantero, de 38 años, reside en Miami y prioriza continuar su carrera en la MLS”, aseguró Czyz.

Por otro lado, San Lorenzo también habría mostrado interés en el Tigre para reforzar su plantel, el cual es dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios en 2017.

A pesar de estos acercamientos, Falcao parece inclinado a establecerse en Estados Unidos, dando prioridad a las ofertas provenientes de la MLS, como señaló el periodista.

