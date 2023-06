Los canteranos que influyeron en el título de Millonarios en la Liga BetPlay

Andrés Llinás y David Mackalister Silva son dos referentes en el plantel de Millonarios que surgieron de las divisiones menores del cuadro embajador. Foto: Cortesía Millonarios

Luego de que Millonarios consiguiera el título de la Liga BetPlay este sábado, Enrique Camacho, su presidente, hizo énfasis en el proceso que ha liderado Alberto Gamero en los últimos años y aseguró que, sin importar lo que hubiese ocurrido el pasado sábado, la idea del equipo se mantendría.

Tanto el entrenador embajador como los dirigentes tienen claridad en que potenciar a los jóvenes talentos de la cantera azul y acompañarlos de futbolistas experimentados que les ayude a sacar lo mejor de sí es la manera de sacar adelante al equipo.

En los últimos años, Millonarios ha sido una de las canteras que más jugadores ha sacado al exterior, y esas mismas fuerzas básicas. Son las que no tienen el equipo que este sábado levantó su estrella 16. De hecho, Si no fuera por un canterano, el partido no habría llegado a los penaltis.

Más deportes: Liga BetPlay Femenina: Santa Fe venció a América en la ida de la final

Con el gol de Andrés Llinás en la segunda mitad, los embajadores tuvieron un segundo aire y la posibilidad de equilibrar las acciones cuando parecía que el arco de Kevin Mier estaba cerrado. Junto al defensor bogotano, hubo tres canteranos que fueron inicialistas en el partido definitivo.

Se trató de Stiven Vega, mediocampistas central cumplidor; Ómar Bertel, que fue titular en el desenlace de la temporada, y Óscar Cortés también fue de la partida el sábado, y aunque no tuvo un buen partido, ha sido una de las figuras del onceno embajador durante el semestre.

Le puede interesar: “Supermán” López y los impresionantes números de su título en la Vuelta a Colombia

Aunque suene raro por tratarse de un futbolista ya veterano, en ese listado de productos de las divisiones menores se puede incluir a David Mackalister Silva, quien debutó con el conjunto albiazul hace casi 18 años. Después de algunos pasos, por otros equipos, como Real Cartagena y Deportes Tolima, en 2015 regresó al cuadro de sus amores.

El pasado sábado Maca levantó su primer trofeo como capitán de la institución embajadora, pues en 2017, cuando los azules lograron la estrella 15, la cintilla la portaba el defensor Andrés Cadavid, hoy en Independiente Medellín.

Además de los ya mencionados, en esta serie final tuvieron presencia más futbolistas de la casa. El primero de ellos fue Juan Esteban Moreno, guardameta suplente de los albiauzles y que cuando tuvo que actuar respondió a la altura.

Lo invitamos a leer: El día más feliz del embajador: el histórico título de Millonarios contra Nacional

El otro fue Jáder Valencia, titular en el encuentro que se disputó en Medellín y emergente en el segundo tiempo el pasado sábado. Aunque erró un penalti en la serie de lanzamientos desde los 12 pasos, las atajadas de Álvaro Montero y el acierto de Larry Vásquez le permitieron gritar campeón.

El listado de canteranos que también se consagraron campeones este semestre lo completan Jhonatan González, Alex Moreno, Samuel Asprilla, Klíver Moreno, Dewar Victoria, Nicolás Arevalo, Beckham David Castro, Luis Bustamante, Édgar Guerra, Ramiro Brochero y Ricardo Rosales.

Desde luego, en medio de ese proceso ha jugado un papel importante Édgar Moreno, el director de las divisiones menores del cuadro embajador. Él también ha sido el responsable de potenciar a futbolistas embajadores como Emerson Rodríguez y Camilo Andrés Gómez.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador