Los retos del nuevo timonel albiazul

Fabián Daniel Bustos durante su primer entrenamiento con Millonarios. Foto: Millonarios FC

Millonarios es un barco a la deriva. Luego de un ciclo de cinco años y tres títulos con Alberto Gamero, el equipo embajador no ha encontrado a un técnico, una idea de juego y mucho menos un proceso que le devuelva, al menos, la capacidad competitiva.

El 31 de diciembre de 2024 llegó David González. Lo hizo tras un ciclo exitoso en Tolima y era un entrenador que generaba expectativa en la hinchada. Quedó a un gol de clasificar a la final del primer semestre de 2025, pero cinco derrotas en seis partidos al comienzo del...