Los retos del nuevo timonel albiazul

Presión alta, vocación ofensiva y muchas opciones de gol es lo que promete Fabián Bustos a su llegada a Bogotá. Tendrá más tiempo para preparar su debut, pues el partido de hoy contra Pereira fue aplazado por el estado de la grama en El Campín.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Fabián Daniel Bustos durante su primer entrenamiento con Millonarios.
Fabián Daniel Bustos durante su primer entrenamiento con Millonarios.
Foto: Millonarios FC

Millonarios es un barco a la deriva. Luego de un ciclo de cinco años y tres títulos con Alberto Gamero, el equipo embajador no ha encontrado a un técnico, una idea de juego y mucho menos un proceso que le devuelva, al menos, la capacidad competitiva.

El 31 de diciembre de 2024 llegó David González. Lo hizo tras un ciclo exitoso en Tolima y era un entrenador que generaba expectativa en la hinchada. Quedó a un gol de clasificar a la final del primer semestre de 2025, pero cinco derrotas en seis partidos al comienzo del...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.

