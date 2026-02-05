Los retos del nuevo timonel albiazul

Fabián Daniel Bustos durante su primer entrenamiento con Millonarios.
Foto: Millonarios FC
Millonarios es un barco a la deriva. Luego de un ciclo de cinco años y tres títulos con Alberto Gamero, el equipo embajador no ha encontrado a un técnico, una idea de juego y mucho menos un proceso que le devuelva, al menos, la capacidad competitiva.
El 31 de diciembre de 2024 llegó David González. Lo hizo tras un ciclo exitoso en Tolima y era un entrenador que generaba expectativa en la hinchada. Quedó a un gol de clasificar a la final del primer semestre de 2025, pero cinco derrotas en seis partidos al comienzo del...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
