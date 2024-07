“Macka me pidió que fuera el capitán de Millonarios”: Falcao

Oficialmente los capitanes de Millonarios: Radamel Falcao García y David Mackalister Silva. Foto: @MillosFCoficial

No se necesitó ni siquiera un día para medir el tremendo impacto de la llegada de Radamel Falcao García a Colombia. Arribó a Bogotá en la madrugada del jueves y luego de un par de horas de descanso, se unió a los trabajos de Millonarios.

Fue presentado con sus compañeros y en la tarde entrenó en la sede deportiva del club embajador. En la noche fue homenajeado por la hinchada, que organizó un multitudinario banderazo para darle la bienvenida al ídolo.

El delantero de 38 años, que firmó contrato por seis meses con Millonarios, equipo que sigue desde niño, salió después a saludar a los aficionados al lado de algunos de sus compañeros. “Nunca dudé en venir acá y esto está superando todas las expectativas. Para mi es cumplir un sueño que tenía”, aseguró.

Les agradeció a los hinchas albiazules tantas muestras de cariño y les prometió dar lo mejor para ayudar al equipo ha conquistar títulos. Y luego, en una rueda de prensa, contó detalles de su primera jornada como jugador de Millonarios.

“Macka me hizo un pedido muy especial y no le podía decir que no. Yo considero que él es un símbolo de esta institución y la verdad es que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía. Hoy, lo primero que hizo fue dármela. Para mi es un reto, un orgullo, un desafío liderar este grupo”. contó el ex atacante de River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo vallecano y la selección de Colombia.

Conmovido por el gesto de David Mackalister Silva, pero también por el recibimiento del plantel, el cuerpo técnico, los directivos y especialmente los aficionados, agregó que viene a sumar, a trabajar duro y a seguir haciendo grande a la institución.

¡Anda suelto un tigre con hambre de gol! 🐅⚽️💙🔥 @FALCAO pic.twitter.com/DRequChj6Q — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 5, 2024

“Acá en Colombia no he jugado en primera división pero espero poder adaptarme rápidamente, sobre todo a mis compañeros. Este es un fútbol diferente y hay que saber jugarlo”, señaló.

Falcao, que seguirá concentrado con el grupo que viajará el fin de semana a Buenos Aires parta enfrentar el martes a River Plate, en un partido amistoso de pretemporada en el que el Tigre podría jugar algunos minutos. El martes 16 de julio será su presentación oficial en El Campín.

