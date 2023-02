Mackalister Silva: “Tenemos que sentar un precedente para educarnos como sociedad”

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios. Foto: Millonarios FC

Quizá las palabras más replicadas tras la agresión que sufrió Daniel Cataño por parte de un hincha de Tolima previo al partido contra Millonarios fueron las que dio David Mackalister Silva, capitán del conjunto azul, mientras dialogaban con Wilmar Roldán, árbitro del compromiso, sobre la decisión de no jugar en el estadio Manuel Murillo Toro.

Puede leer: Tras agresión de un hincha a Daniel Cataño, Millonarios no jugará contra Tolima

Junto a Alberto Gamero, Mackalister hizo un llamado para solidarizarse con Cataño no solo por ser de Millonarios, sino por ser un jugador de fútbol, haciéndole la invitación también a los integrantes de Tolima a no alentar a que se jugara el partido, pues era una cuestión de no ignorar un hecho tan grave como la invasión y agresión a un futbolista.

“No se trata de que sea Cataño... Se trata de que esto es el fútbol y nos corresponde a todos. Nuestra seguridad, del cuerpo técnico, jueces y jugadores, está por encima de cualquier cosa”, empezó diciendo Mackalister.

"Tenemos que sentar un precedente para que entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. La integridad de nuestro compañero y de nuestros colegas del fútbol está por encima de cualquier cosa..."



👏🏼 Contundentes palabras de nuestro compañero @davidms06 pic.twitter.com/XgOfLZcyKU — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) February 13, 2023

Luego, el volante de Millonarios agregó: “Yo creo que nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Para nosotros, la integridad de nuestro compañero, número uno; dos, de nuestros colegas del fútbol, está por encima de cualquier cosa”.

Le recomendamos: El gremio del fútbol colombiano se solidariza con Daniel Cataño

Palabras que varios han destacado, pues el hecho pudo ser mucho más grave, y si hay algo que se ha intentado rechazar desde hace años es la violencia que ha rodeado al fútbol colombiano.

Daniel Cataño fue expulsado tras responder a la agresión. Luego, tras el retiro de los jugadores de Millonarios del estadio Manuel Murillo Toro, el bus en el que iban transportados también sufrió ataques. Juan Pablo Vargas, central embajador, recibió un golpe con una piedra en su espalda, que penetró por una de las ventanas de atrás del autobús.

Y eso que teníamos garantía de jugar el partido, lamentable !!! pic.twitter.com/fCiCiqNIwp — juan carlos pereira (@jpereira_33) February 13, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador