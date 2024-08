Millonarios cayó contra Águilas Doradas y sigue sin levantar cabeza: vea los goles

Millonarios vs. Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2024 Foto: Millonarios

Millonarios decepcionó en su regreso a la Liga BetPlay. Luego de 23 días sin competir, el equipo de Alberto Gamero no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por 2-1 en un partido disputado en el estadio Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo ante Águilas Doradas.

El duelo estuvo marcado por un polémico arbitraje de Luis Gabriel Matorel, quien anuló tres posibles penaltis para el equipo embajador.

En los primeros minutos, Águilas Doradas dominó la posesión e intentó llegar al arco defendido por Álvaro Montero. Sin embargo, Millonarios recuperó el balón y comenzó a generar asociaciones en el medio campo, lo que dio resultado.

Al minuto ocho, Jhon Emerson Córdoba finalizó una gran jugada en conjunto con un potente derechazo que no pudo atajar el portero José Contreras. Este fue el primer gol del atacante que fue campeón con Atlético Bucaramanga a mitad de año.

El equipo de Sincelejo salió en busca del empate y, aunque logró marcar en el minuto 17, el gol fue anulado por un claro fuera de juego. Esto no desanimó a Águilas Doradas, que continuó presionando por la igualdad, mostrando superioridad frente a un Millonarios que perdió el control y la compostura tras el gol de Córdoba.

El local aprovechó la pasividad del equipo de Alberto Gamero y le cobró sus errores en el estadio Arturo Cumplido Sierra. Al minuto 37, Guillermo Celis impactó el balón de media volea tras un pase de cabeza de Jaen Pineda en un cobro de tiro de esquina. El equipo local festejó, mientras que el club capitalino no pudo recomponerse en el primer tiempo.

Millonarios salió a la segunda mitad con la intención de irse en ventaja. Al minuto 47, Daniel Giraldo cayó en el área de Águilas Doradas, generando controversia por un posible penalti que el árbitro Luis Gabriel Matorel decidió no señalar.

La polémica se intensificó al minuto 58, cuando Mackalister Silva le sirvió una pelota a Leonardo Castro, quien también cayó en el área, pero tras la revisión del VAR, el juez nuevamente optó por no marcar penalti.

Águilas Doradas encontró la calma al minuto 73 tras un gol de Jorge Ramos con asistencia de Javier Mena. Millonarios ya no fue por la victoria, sino por el empate. Gamero movió el banco y alineó a Daniel Cataño y Jader Valencia, quienes sumaron sus primeros minutos en el semestre tras largas lesiones.

Al minuto 88, el ‘amuleto’ Valencia apareció para salvar el resultado, como era costumbre. El delantero picó y fue derribado dentro del área por Quiñones. El árbitro cobró penalti, pero tras la revisión del VAR, anuló la pena máxima por fuera de lugar de Giordana, quien no participó en la jugada.

Luego de once minutos de adición, Matorel marcó el final del partido. Millonarios sumó su tercera derrota en seis partidos jugados y con siete puntos cayó a la posición doce de la tabla de clasificación de la Liga BetPlay. Con este resultado, algunos hinchas albiazules ponen en duda la continuidad del técnico Alberto Gamero, pues el equipo embajador no muestra signos de mejoría en este semestre. Por su parte, Águilas Doradas sumó once unidades y subió a la séptima posición del torneo local.

En otros partidos de la jornada, Junior levantó cabeza y derrotó por 0-1 a Tolima en Ibagué; Alianza derrotó a Chicó por 4-0 en Valledupar y el campeón Bucaramanga derrotó por 1-2 a Deportivo Pasto.

Los juegos entre Atlético Nacional vs. Deportivo Cali y Santa Fe vs. Pereira fueron aplazados por la preparación del Mundial sub-20. La jornada continuará este lunes con el partido entre Fortaleza e Independiente Medellín en el estadio Enrique Olaya Herrera.

