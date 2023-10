Millonarios, con bajas e incertidumbres, se prepara para otro clásico capitalino

David Macalister Silva no pudo jugar el último partido de Millonarios tras enfermarse en la previa del compromiso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con varios de sus nombres importantes en duda y/o por fuera, Millonarios tiene que hacer ajustes para encarar la recta final de la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay. Los embajadores tienen cuatro partidos pendientes, entre ellos uno complicado contra Santa Fe el próximo sábado.

Por un partido pendiente de la fecha 15, los dirigidos por Alberta Gamero empataron con Unión Magdalena 1 a 1 este jueves en El Campín de Bogotá. Un solitario gol de Samuel Asprilla puso en ventaja a los azules, pero Fabián Cantillo aprovechó un error de la defensa embajadora para equilibrar el marcador.

Con ese resultado Millonarios se mantuvo en la sexta casilla de la tabla y llegó a 26 puntos, uno menos que Atlético Nacional. Los embajadores todavía deben un partido para ponerse al día. Es contra América de Cali, por la jornada 16 del campeonato colombiano.

Luego de un regular arranque, los bogotanos repusieron el rumbo en este semestre y se metieron a los cuadrangulares. Pese a que todavía no han comprado su boleto a la siguiente ronda, dependen de sí mismos para lograrlos y tienen un margen de error que les permite, por lo pronto, hacerlo sin presión.

No obstante, para los cuatro partidos que tienen pendientes hay un par de incertidumbres, pues varias de las piezas claves no estarán disponibles. Gamero, por ejemplo, confirmó que Daniel Cataño no estará disponible para el duelo contra Santa Fe por una tendinosis del aductor derecho de la que se está recuperando.

Con un panorama también incierto, aunque más optimista, está David Macalister Silva, quien estaba entre los convocados para el partido contra Unión Magdalena, pero por culpa de una virosis fue desafectado del plantel a última hora.

Silva no es el único volante de corte creativo cuya ausencia obligó a Gamero a probar cosas diferentes en el esquema. En los próximos días el joven talento del cuadro embajador, Daniel Ruiz, hará parte de la selección Sub-23 de Colombia que competirá en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

No obstante, también hay buenas noticias para Millonarios, pues de acuerdo con su departamento médico, cuatro de sus futbolistas ya recibieron el alta para hacer parte de las convocatorias del primer equipo. Se trata de Fernando Uribe, Stiven Vega, Omar Bertel y Elvis Perlaza. Además, Álvaro Montero volverá a estar a disposición tras sumar minutos con la selección mayor.

Con dos victorias en los cuatro partidos que le quedan, el cuadro capitalino tendría todo servido para decir presente en los cuadrangulares semifinales. En el medio debe pensar también en la semifinal de Copa BetPlay contra Cúcuta. La serie arrancará el próximo 2 de noviembre.

Estos son los partidos que le restan a Millonarios por Liga BetPlay:

21 de octubre: Santa Fe vs. Millonarios

25 de octubre: Millonarios vs. Boyacá Chicó

30 de octubre: América de Cali vs. Millonarios

4 de noviembre: La Equidad vs. Millonarios

