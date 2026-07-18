Millonarios confirmó la llegada de un nuevo jugador a sus filas, ¿de quién se trata?

Jhomier Guerrero durante su etapa como futbolista del Junior de Barranquilla. Foto: EFE - Sebastião Moreira

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios sigue reforzando su plantilla para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2026. Este sábado, el club confirmó el fichaje del lateral derecho Jhomier Guerrero, quien se convierte en una nueva alternativa para el técnico argentino Fabián Bustos de cara a los retos de la temporada.

Guerrero, de 25 años, llega procedente del Junior de Barranquilla, club con el que viene de conquistar dos títulos de Liga BetPlay consecutivos. En lo que va de la temporada 2026, el defensor atlanticense disputó 23 partidos, 16 de ellos como titular, y aportó una asistencia, consolidándose como una pieza habitual en el equipo rojiblanco.

Hizo su debut como profesional en 2022, cuando vestía los colores del Barranquilla Fútbol Club, filial del vigente campeón del fútbol colombiano. Tras un año y medio en la segunda división, pasó seis meses por Patriotas Boyacá antes de llegar al cuadro tiburón, con el que disputó un total de 74 partidos.

Después de celebrar el bicampeonato, siendo titular tanto en el partido de ida como en el de vuelta de la final contra Atlético Nacional, el defensor optó por darle un nuevo rumbo a su carrera. Esa decisión terminó llevándolo desde Barranquilla a Bogotá, donde ahora estará bajo las órdenes de Fabián Bustos.

El conjunto embajador buscaba variantes para la banda derecha, una zona en la que no encontró las respuestas esperadas durante el primer semestre. El entrenador argentino no terminó convencido con los rendimientos de Carlos Sarabia ni Samuel Martín, e incluso llegó a probar a Sebastián del Castillo en esa posición, con quien tampoco halló una solución definitiva.

La incorporación de Guerrero representa la séptima incorporación confirmada por Millonarios de cara al segundo semestre del año y la segunda correspondiente a la zona defensiva. Antes de su llegada, el club había anunciado el regreso de Darwin Cortés, defensor central que venía de actuar a préstamo con el equipo juvenil del Vitória Guimarães de Portugal.

Los demás fichajes confirmados de Millonarios

La renovación de la plantilla también incluyó la llegada de dos guardametas. El santandereano James Aguirre, procedente del Once Caldas, fue uno de los elegidos para reforzar el arco embajador, junto al argentino nacionalizado ecuatoriano Javier Burrai, quien también se incorporó como alternativa para la portería albiazul.

Además, el volante bogotano Daniel Ruiz regresó al equipo tras pasar una temporada en el CSKA de Moscú de Rusia. Para fortalecer el frente de ataque también fueron incorporados el extremo vallecaucano Francisco Chaverra, procedente del Independiente Medellín, y el delantero nariñense Andrey Estupiñán, quien disputó el primer semestre con Deportivo Pasto.

En cuanto a las salidas, Millonarios confirmó las partidas de los arqueros Guillermo De Amores y Diego Novoa, así como de los defensores Nicolás Giraldo y Edgar Elizalde. En el frente ofensivo también terminaron su vínculo con el club Beckham David Castro, Alex Stik Castro y Jorge Cabezas Hurtado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador