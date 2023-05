Millonarios confirmó que Óscar Cortés no irá al Mundial Sub 20

Óscar Cortés, jugador de 19 años de Millonarios. Foto: José Vargas

Fin de las especulaciones. En la noche de este lunes festivo, Millonarios confirmó por medio de sus redes sociales que Óscar Cortés, uno de sus referentes, no viajará con la selección de Colombia para el Mundial Sub 20 y se quedará en el conjunto azul para afrontar la recta final de la Liga BetPlay y los partidos restantes de la Copa Sudamericana.

“Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios”, dice la publicación que hizo el conjunto embajador.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, había dicho en declaraciones anteriores que ese tema no le competía a él. Según medios especializados en el cuadro azul, Cortés se reunió con las directivas del club y por mutuo acuerdo decidieron que lo mejor era que el jugador se quedara y no hiciera parte de la nómina viajera de la selección para el Mundial Sub 20, que se realizará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Recordemos que a diferencia de otros torneos o compromisos internacionales, la FIFA tiene estipulado que no es obligación de los clubes prestar a los jugadores para el Mundial Sub 20, razón por la cual varios equipos han desistido de prestar sus figuras para el certamen.

Cortés fue una de las figuras del pasado Sudamericano Sub 20 que se jugó en el país. En lo que va de la temporada, el jugador de 19 años se ha convertido en pieza clave, pues ha convertido seis goles entre Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

