Millonarios cree en milagros

En 2017 Millonarios quedó eliminado por penaltis en la fase dos de la Libertadores ante Paranaense. Este martes espera que la historia sea diferente. / El Espectador Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Las cosas como son. Millonarios no se reforzó para la Copa Libertadores. Dirigentes, miembros del cuerpo técnico y jugadores asumieron la fase dos del torneo continental con poca ambición los unos y presión los otros. Más aún después de saber que el Fluminense de Brasil sería su rival.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

A los directivos no les pareció conveniente salirse del presupuesto para reemplazar a los jugadores que se fueron, encabezados por Fernando Uribe y Daniel Giraldo, sobre todo porque con el título del Cali, en diciembre, perdieron la opción de llegar directamente a la fase de grupos y asegurar, al menos, un ingreso de US$3 millones.

Y en esas circunstancias, al técnico Alberto Gamero y al plantel no se les pueden exigir grandes resultados. La derrota 2-1 en El Campín, con una digna presentación, más allá de la expulsión, los errores en los goles y el penalti fallado, dejó prácticamente sentenciada la serie ante Fluminense, al que enfrentan este martes en la vuelta, desde las 7:30 p.m. en el estadio São Januário, con transmisión por Espn.

Aunque el entrenador y el capitán, David Macalister Silva, insisten en que no es imposible ganar en Río de Janeiro, el presente y el pasado no permiten soñar. Millonarios ha jugado cuatro veces en Brasil, por la Libertadores, con un saldo de tres derrotas y una victoria. Además, en 1963, ante Botafogo, que ya estaba clasificado, el cuadro albiazul no se presentó.

Sin embargo, los embajadores ganaron su más reciente partido en Brasil. Vencieron 1-0 a Corinthians, por el Grupo G, de la edición de 2018, con aquel golazo de media distancia de César Carrillo. En 2007 derrotó al Sao Paulo, en Morumbi, pero por Copa Sudamericana, con anotación de Luis Zapata.

Los 81 años de Independiente Santa Fe

En 2017, también en la fase dos de la Libertadores, Millonarios quedó eliminado tras igualar la serie 1-1 con Atlético Paranaense, con derrota de visitante y triunfo en casa, pero caída 4-2 en la definición por cobros desde el punto penalti.

Sosa, ausente

Millonarios, líder de la Liga BetPlay, por delante de Deportes Tolima y Atlético Nacional, dividió en dos su plantel para viajar a Río de Janeiro. La mayoría de los titulares viajaron el sábado y el resto del plantel en la noche del domingo, luego de la victoria 1-0 ante Cortuluá, por el torneo local.

¿Hipocresía o justicia? El boicot del COI y la FIFA a Rusia

La gran baja en la nómina es el venezolano Eduardo Sosa, autor del gol en la ida, pero protagonista de una irresponsable y justa expulsión que cambió la serie. El volante patriota les ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados luego de dejar con un hombre menos al equipo a los 20 minutos del juego en El Campín.

Pero en el grupo pasaron la página e intentarán la hazaña, que parece poco probable dada la jerarquía del rival, apoyado por los 40 mil hinchas, que agotaron la boletería desde el viernes, y la dificultad que siguen teniendo los azules para marcar en los arcos rivales.

🇭🇺🔝 Cómo dar vuelta una serie de visitante: @FluminenseFC perdía 1-0 y terminó ganando 2-1 ante @MillosFCoficial en la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.



🏆 #TodoEsPosible @betfair_col pic.twitter.com/eDky7czgET — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 25, 2022

“Llegar a este partido como líderes del fútbol colombiano nos da un impulso anímico para ir a disputarlo, lo vamos a pelear. Este grupo tiene que acostumbrarse a jugar torneos internacionales y pelear títulos, vamos por ese camino”, aseguró el técnico Alberto Gamero antes de viajar a Brasil, no conforme, pero sí tranquilo porque el rendimiento de todo el plantel, con muchos jugadores formados en la casa y pocas estrellas, está logrando la identidad y el estilo que él pretende.

Columna de Antonio Casale: A concentrarse

“Desde ya, independientemente del resultado ante Fluminense, estamos trabajando nuestra participación en la Copa del año entrante, sumando lo más que se puede en la reclasificación”, agregó el estratega samario convencido de que en Río de Janeiro su equipo saldrá a proponer, como lo ha hecho recientemente en todos los estadios a los que ha ido.