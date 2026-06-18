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Millonarios cumple 80 años: así será su celebración con un amistoso internacional en Bogotá

El club más ganador de Bogotá cumple 80 años y lo celebrará con una fiesta especial en El Campín contra uno de los históricos del continente.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de junio de 2026 - 06:29 p. m.
Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García en el partido de Millonarios contra Llaneros por la séptima fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.
Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García en el partido de Millonarios contra Llaneros por la séptima fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.
Foto: Millonarios FC
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Millonarios Fútbol Club está de celebración. El conjunto embajador cumple 80 años de historia en el fútbol profesional colombiano, consolidándose como uno de los equipos más importantes, tradicionales y exitosos del país.

Fundado en 1946, el club bogotano ha sido protagonista de múltiples capítulos del balompié nacional y ha representado a Colombia en diferentes competencias internacionales.

Con motivo de este aniversario, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) envió un saludo especial a la institución, destacando el trabajo de sus jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas, quienes han contribuido a la construcción de la historia azul durante ocho décadas.

Los 23 títulos que han marcado la historia de Millonarios

A lo largo de su trayectoria, Millonarios ha conquistado 23 títulos oficiales. En su palmarés sobresalen 16 campeonatos de Liga, obtenidos en 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I.

Además, suma tres títulos de Copa Colombia, dos Superligas y la Copa Merconorte de 2001, su único título internacional oficial.

Millonarios y Colo-Colo protagonizarán la fiesta de los 80 años del club

Para conmemorar esta fecha especial, el club anunció un amistoso internacional contra Colo-Colo de Chile, que se disputará el próximo 18 de julio de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro hará parte de las celebraciones de los 80 años de la institución y reunirá a dos de los clubes más tradicionales del continente.

Millonarios informó que en los próximos días dará a conocer, a través de sus canales oficiales, los detalles relacionados con el horario del partido y el proceso de venta de entradas para los aficionados que quieran acompañar esta histórica celebración.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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