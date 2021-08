Perder hace parte de la realidad del deporte y lo importante no es que no suceda, sino recuperarse lo más rápido posible de la derrota, siempre didáctica, y arrancar de nuevo o, en este caso, recuperar el camino. Millonarios, que no ganaba hace cuatro partidos -si se tiene en cuenta la eliminación de Copa Colombia- volvió a la victoria tras superar este sábado a Medellín.

El equipo de Alberto Gamero, insistente en la primera parte, un poco más calmo en la segunda, se impuso 2-0 y derrotó a uno de los clubes que todavía no había perdido en el campeonato.

El defensor Andrés Llinás, el defensor que fue a buscar el cabezazo en un tiro de esquina, lo encontró luego de la habilitación de David Silva (también de cabeza) y abrió la cuenta.

Primer tanto en esta liga para el jugador de 24 años y un respiro para Gamero y el resto del equipo, que si bien tuvo un par de oportunidades más, chocó con el portero Andrés Mosquera.

Hernán Darío Gómez pidió que sus hombres fueran más agresivos en la segunda parte y mandó a la cancha a Vladimir Hernández y a Leonardo Castro, el primero para generar opciones, el segundo para que las concretara.

Y, sí, el DIM tuvo más la posesión, pero eso no se vio reflejado en acción. De hecho, el club paisa sumó dos remates a puerta, uno de ellos a la tribuna.

Volcado en el ataque, Millonarios esperó y con transiciones buscó el segundo tanto al contragolpe. Todos corrieron, todos defendieron, algo que es innegociable en el cuadro embajador.

Y así llegó el segundo tanto, en una jugada rápida, otra vez con Llinás y Silva como protagonistas. El defensa la ganó en el suelo y desde allí habilitó al volante, que sin afán y siendo generoso se la dejó a Fernando Uribe, que definió sin problemas.

Se terminó el tiempo, Millonarios sumó tres puntos, se quitó lo negativo de los resultados recientes y ahora es segundo de la liga con 13 unidades, a tres del líder, Atlético Nacional.