“Millonarios es el equipo de mi corazón, pero son temas complejos”: Falcao

El delantero Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección de Colombia, es agente libre tras salir del Rayo Vallecano. Foto: EFE - Marcial Guillén

Por estos días Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia, está en Bogotá atendiendo compromisos publicitarios. El samario, de 38 años, compartió con la prensa a propósito de visita y comentó que todavía no ha definido todavía su futuro.

El delantero colombiano, formado en las divisiones menores de River Plate (Argentina) y dos veces campeón de la Europa League, aseguró que de cara a su futuro lo más importante a la hora de elegir un destino tendrá que ver con la continuidad deportiva y el bienestar de su familia.

Ⓜ️🗣️"Mi esposa entiende lo que significa Millonarios para mí. Nunca jugué en el FPC entonces siempre será una posibilidad"



👀🗣️"Analizaremos las próximas semanas"



✅🇨🇴Radamel Falcao García en atención a medios sobre su futuro@sebabejag



📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio pic.twitter.com/nsyOuQ0NBQ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 4, 2024

“Quiero disfrutar mis últimos años de carrera, jugar cada fin de semana. Obvio sé que no puedes garantizar eso porque se gana en la semana entrenando, pero estoy buscando tener continuidad, jugar y disfrutar es lo que buscamos todos en esta etapa de la carrera y soy consciente que no son muchos los años que me quedan”, aseguró el máximo goleador histórico de la selección de Colombia.

Desde el pasado 1 de junio, Falcao es agente libre luego de finalizar su contrato con Rayo Vallecano (España) tras tres temporadas en el equipo. Arrancó como el delantero titular del cuadro de Vallecas, pero con el paso del tiempo sumó cada vez menos minutos.

En el evento publicitario de este martes, un periodista aprovechó y le preguntó a El Tigre por Millonarios, club del que es hincha y la posibilidad de vestir esos colores. El experimentado atacante dijo que la puerta está abierta, pero que todavía no hay nada definido.

“Todos acá saben que Millonarios es el equipo de mi corazón, el equipo de mi niñez, pero son temas complejos. Con el doctor (Gustavo) Serpa [máximo accionista del onceno embajador] hemos tenido conversaciones, seguramente muy pronto podremos hablar, depende de las intenciones que tenga él”, aseguró Falcao.

"Con el Doctor Serpa ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo. Seguramente se estará hablando muy pronto no? Me imagino. Vamos a ver, depende de las intenciones que tenga él".@FALCAO en RDP 🎙️pic.twitter.com/X7EUvtat0T — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) June 4, 2024

“Estoy convencido de que podría jugar en el fútbol colombiano. Veo lo de Hugo Rodallega (38 años) o lo de Carlos Bacca (37 años), y queda demostrado que se puede jugar a la edad que tenemos todos”, respondió cuándo le preguntaron por la vigencia de los delanteros veteranos de la Liga BetPlay.

Sobre el futuro de El Tigre ha habido mucha especulación. Algunos medios han reportado interés de equipos de la Major League Soccer (MLS), así como de otros destinos todavía más exóticos, como el Johor de Malasia.

