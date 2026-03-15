Millonarios, la vida de Andrés Llinás

Andrés Llinás, referente de Millonarios y embajador de Skechers en Colombia, atendió a El Espectador en su redacción. Foto: Camilo Suárez

Fue el 20 de diciembre de 2025. La velada estaba fría, como aquellas que tantas veces había vivido Andrés Llinás Montejo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero sin traje ni corbata. Ese día el jugador de Millonarios contrajo matrimonio con el amor de su vida, Sofía Escobar. En esa noche a la pareja la acompañaron varios amigos del fútbol, como David Mackalister Silva. Y fue precisamente el eterno capitán uno de los primeros que advirtió, en plena ceremonia —gracias a su avezado oído de hincha ferviente—, la llegada de los Comandos...