Millonarios no despega y Hernán Torres queda en el ojo del huracán

Hernán Torres, director técnico de Millonarios. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El 2-1 de Junior sobre Millonarios en El Campín volvió a poner a Hernán Torres en el ojo del huracán. En su segundo ciclo, iniciado en agosto pasado tras la destitución de David González, el técnico tolimense regresó al club que había sacado campeón en 2012 para reponer el rumbo, pero hoy camina sobre hielo delgado.

Mientras conversaba con Real Cartagena, de segunda división, Torres eligió apostar otra vez por el equipo que lo convirtió en héroe en Bogotá al romper una sequía de 24 años sin título. El problema es que en el cuadro embajador la...