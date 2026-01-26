Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Millonarios no despega y Hernán Torres queda en el ojo del huracán

El embajador volvió a tropezar, el juego no aparece y la paciencia se agota. El entrenador tolimense, campeón con la institución en 2012, hoy encarna las dudas de un proyecto que no termina de arrancar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
26 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El 2-1 de Junior sobre Millonarios en El Campín volvió a poner a Hernán Torres en el ojo del huracán. En su segundo ciclo, iniciado en agosto pasado tras la destitución de David González, el técnico tolimense regresó al club que había sacado campeón en 2012 para reponer el rumbo, pero hoy camina sobre hielo delgado.

Mientras conversaba con Real Cartagena, de segunda división, Torres eligió apostar otra vez por el equipo que lo convirtió en héroe en Bogotá al romper una sequía de 24 años sin título. El problema es que en el cuadro embajador la...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

millonarios - junior

millonarios vs. junior

millonarios

millonarios hoy

Junior

Junior hoy

millonarios vs

junior de barranquilla

millonarios junior

junior vs

millos vs junior

millos hoy

millonarios fc

partido millonarios

partido millonarios hoy

millos

categoría primera a

junior millonarios

millos vs

partido de millonarios

millonarios fútbol club

junior fc

cuando juega millonarios

cómo va el partido millonarios junior

a qué hora juega millonarios

jorge arias

resultados liga betplay

Hernán Torres

Millos Junior

partido millonarios hoy vivo

rodrigo contreras

hernan torres

#PremiumEE

 

William Velasco velez(16260)Hace 25 minutos
Santafecito súper campeón, y punto
pacapiov@gmail.com Córdoba Acosta(32087)Hace 26 minutos
Desde el año pasado el equipo juega mal. No es un tema de ahora. Se extraña a Gamero
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.