Millonarios no pudo mantener la ventaja y sigue fuera de los ocho: vea los goles

Millonarios vs. Once Caldas en el Palogrande de Manizales. Foto: Millonarios FC

Millonarios no logró mantener su ventaja frente a Once Caldas en el Palogrande de Manizales y selló un empate por 1-1 en un duelo por la novena jornada de la Liga BetPlay. Hay preocupación en el Embajador por una nueva lesión de Radamel Falcao García.

El partido comenzó con gran intensidad. Millonarios dominó los primeros minutos y rápidamente abrió el marcador. Al minuto 17, Danovis Banguero lanzó un centro preciso para Daniel Cataño, quien, con una excelente gambeta, dejó a un defensor en el suelo y sacó un potente derechazo que puso en ventaja a Millonarios. Golazo del ‘10′, quien ya suma dos goles de manera consecutiva.

Luego de esto, Once Caldas empezó a tomar el control, generando varias oportunidades peligrosas sin lograr concretar. Sin embargo, en el minuto 45, el equipo de Manizales cobró un tiro de esquina y la pelota quedó viva dentro del área de la visita. Jáider Riquett aprovechó la distracción de la defensa embajadora y anotó el tanto del empate. ¡Celebración total en el estadio Palogrande!

Pese al buen primer tiempo de Millonarios, los de Alberto Gamero perdieron a Radamel Falcao García, quien salió lesionado en el minuto 45.

“Lo de Falcao es algo en el gemelo. Hay que esperar que desinflame y tomar radiografías. Teníamos el presupuesto de que entrara Castro. No sabíamos si como doble 9, pero le tocó entrar por Falcao”: dijo Gamero en rueda de prensa.

En la segunda mitad, Millonarios arrancó con agresividad y buscando el arco de Once Caldas por las bandas con Jhon Emerson Córdoba. Sin embargo, el equipo capitalino no estuvo a la hora de definir y dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja.

Los minutos pasaron y los de Alberto Gamero se desconectaron. Esto lo aprovecharon los de Hernán Darío Herrera, quienes atacaron intensamente a la defensa embajadora. De hecho, el equipo local terminó metiendo al visitante, pero también pecó en la definición.

En los minutos finales, Mackalister Silva ingresó al partido, pero no pudo generar peligro con Leonardo Castro, quien ingresó por el lesionado Falcao. Castro se notó incómodo, pues los balones no le llegaban y estaba fuera del circuito de la pelota. Once Caldas se fue en ataque por las bandas con velocidad, pero sin generar grandes problemas.

El remate del partido fue accidentado. El defensor Jorge Luis Cardona tuvo que salir del campo de juego, pues tuvo un golpe en las costillas que no lo dejó continuar. Una situación parecida fue la del mediocampista Stiven Vega, que se tendió en la cancha en pleno ataque de Once Caldas por una contusión en su cadera.

Al final, Millonarios y Once Caldas sellaron un empate por 1-1 con goles de Daniel Cataño y Jáider Riquett. El Embajador no termina de cuajar y sigue sufriendo bajas, mientras que el blanco-blanco se mantiene en lo más alto de la Liga BetPlay.

Millonarios es noveno con 11 puntos en ocho partidos jugados, mientras que Once Caldas es primero con 20 puntos en nueve compromisos disputados.

El próximo partido del Embajador será el sábado 14 de septiembre frente a La Equidad, mientras que el blanco-blanco recibirá el mismo día a Deportivo Cali. La jornada de este domingo finaliza con el duelo entre Pasto y Medellín a las 7:20 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador