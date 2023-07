Millonarios recibió sanción por hechos ocurridos en la final de la Liga BetPlay

Millonarios celebró su estrella 16 el pasado 24 de junio en El Campín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció en su último boletín que Millonarios fue sancionado por hechos ocurridos en el marco de la final de la Liga BetPlay, en la que el cuadro embajador se impuso sobre Nacional en la serie de penaltis y levantó su estrella en el estadio El Campín.

Conoce la Resolución No. 048 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/nd8jB9P17l pic.twitter.com/sUtxZVUFqT — DIMAYOR (@Dimayor) July 4, 2023

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó que el conjunto embajador fue sancionado por la utilización de juegos pirotécnicos y bengalas en la entrada de los equipos, además del ingreso de personas no autorizadas al terreno de juego durante la celebración del título.

“En la salida de los clubes, durante los actos protocolarios, se evidencian bengalas y pirotecnia por parte de hinchas ubicados en tribuna Sur y bengalas rojas en la tribuna norte respectivamente”, se lee en el reporte del Comisario de Campo del duelo definitivo entre Millonarios vs. Nacional respecto al uso de fuegos artificiales.

Sobre la segunda falta, el boletín constató que “el club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado ‘que no tenían manilla’ al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinado”.

Contra ambas sanciones, aclara el reporte de la Dimayor, procede recurso de reposición. Por lo pronto, los embajadores verán acción el próximo fin de semana contra Nacional en un amistoso que tendrá lugar en Miami, Estados Unidos.

