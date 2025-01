Millonarios se niega a jugar tras ataque a sus jugadores: Acolfutpro lo respalda

Millonarios se prepara para el 2025. Foto: Millonarios

El bus de Millonarios fue apedreado por hinchas de Unión Magdalena mientras se dirigía al estadio Sierra Nevada de Santa Marta para enfrentar al equipo samario en el primer partido de la Liga BetPlay 2025.

En medio del ataque resultaron heridos Óscar Cortés, delegado deportivo del club, y el portero Iván Arboleda, quien recibió esquirlas en sus ojos, y tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención. Según el periodista Mariano Olsen, el TAC del arquero salió bien y se le está realizando un examen para determinar que sus ojos no fueran afectados.

Ante esta situación, la hinchada se retiró del estadio y Millonarios decidió no jugar el partido por falta de garantías, tal como lo notificó a Dimayor, que aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Se ha planteado la posibilidad de jugar el partido este sábado por la mañana, con el arquero Diego Novoa como suplente en reemplazo de Arboleda, pero el equipo capitalino se mantiene firme en su decisión de no disputar el encuentro.

“Increíble lo que nos acaba de pasar, Dimayor y Win Sports. Llegando al estadio Sierra Nevada nos reventaron a uno de los nuestros con una piedra”, expresó Juan Carlos Pereira, mediocampista del equipo embajador.

La indignación creció con el pronunciamiento de Unión Magdalena, que intentó minimizar el incidente. “Como institución, queremos aclarar que el incidente con el jugador de Millonarios ocurrió en una zona alejada del estadio. Nuestra institución y toda la hinchada presente en el Sierra Nevada estamos a la espera de que se lleve a cabo el espectáculo”, expresó el equipo.

Además, el club samario añadió: “Brindamos todas las garantías para que el espectáculo se desarrolle con las medidas de seguridad necesarias. Rechazamos estos actos, pero también queremos aclarar que el incidente tuvo lugar fuera de las instalaciones de nuestro estadio”.

El apoyo de Acolfutpro a Millonarios

La indignación se ha hecho sentir en las redes sociales por parte de hinchas albiazul, seguidores del fútbol colombiano e instituciones como la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que rechazó lo sucedido en Santa Marta y respaldo la decisión de Millonarios por no jugar el encuentro.

“ACOLFUTPRO repudia los actos violentos que se presentaron la noche de este viernes en los alrededores del estadio Sierra Nevada de Santa Marta contra el bus que transportaba a la delegación de Millonarios y que dejó herido al futbolista Iván Arboleda y apoya la decisión de nuestros compañeros de negarse a jugar el partido contra el Unión Magdalena por falta de garantías, pese a la presión de los representantes de la Dimayor”, menciona el comunicado.

“Es inaceptable que el equipo se desplazara con un débil esquema de seguridad, con solamente tres motos de la policía, lo que le facilitó a los desadaptados acercarse al bus en el momento en el que llegaba al estadio para lanzarle objetos contundentes, como la enorme roca que impactó una de las ventanas del bus y que afectó los ojos del compañero Arboleda, debido a las esquirlas del vidrio”, mencionó.

“Como la agremiación que representa y defiende los derechos de los futbolistas profesionales en Colombia, exigimos que los futbolistas tengan las mínimas garantías para ejercer su profesión y solicitamos a las autoridades que se ha vuelto recurrente y en la que constantemente se pone en riesgo la integridad física de los trabajadores del fútbol. Ya lo hemos dicho y lo repetimos una vez más: ¡Estamos a tiempo de prevenir una tragedia”, sentenció el mensaje de Acolfutpro.

Este lamentable acto de violencia se suma a los incidentes ocurridos el año pasado en escenarios como el estadio Pascual Guerrero de Cali, durante la final de la Copa BetPlay, y el Atanasio Girardot, en el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Además, no es la primera vez que Millonarios sufre ataques. Su bus ha sido apedreado en varias ocasiones, y los jugadores también han sido blanco de agresiones, como el caso de Daniel Cataño en 2023, cuando fue atacado durante un partido contra Tolima en Ibagué.

