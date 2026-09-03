Millonarios suma dos bajas sensibles tras el clásico: Leonai Souza y Jhomier Guerrero

Jhomier Guerrero, lateral derecho de Millonarios. Foto: Millonarios FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Han sido días agitados en Millonarios. El cuadro embajador viene de perder el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, que se impuso 3-2 en El Campín, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, que fue adelantado en el calendario y terminó dejando consecuencias para el conjunto azul.

El resultado llegó en medio del revuelo provocado por la sorpresiva salida del técnico argentino Fabián Bustos, quien fue cesado un día antes de un partido ante un rival de peso. Al momento de esta publicación, el cuadro embajador todavía no ha confirmado quién asumirá la dirección técnica, pero los problemas no terminaron con la derrota.

Durante la primera mitad, cuando el clásico se acercaba a la primera media hora, Leonai Souza, volante brasileño de primera línea, presentó una molestia física y no pudo continuar. El mediocampista fue sustituido por Mateo García, en una modificación obligada que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico.

Posteriormente, los estudios médicos determinaron que Souza presenta una lesión muscular de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Por ahora, Millonarios no conoce el alcance definitivo de la dolencia y deberá esperar los resultados de la resonancia magnética para establecer la gravedad y, con ello, el tiempo estimado de recuperación del brasileño.

Más tarde en el clásico, quien tampoco pudo continuar en el clásico fue Jhomier Guerrero. El lateral atlanticense tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al minuto 57 y fue reemplazado por Samuel Martín, canterano del cuadro embajador, que ingresó para ocupar su lugar en el tramo decisivo del partido ante Santa Fe.

El diagnóstico de Guerrero fue todavía más preocupante, pues sufrió una fractura del tercio proximal del peroné, por lo que estará fuera de competencia entre dos y tres meses. Ese diagnóstico da la impresión de que, por lo menos este año, será muy difícil que vuelva a tener minutos.

Por lo pronto, Millonarios tendrá dos bajas sensibles, pues tanto Souza como Guerrero venían siendo titulares y serán ausencias importantes para el entrenador que llegue a asumir las riendas del equipo. El cuadro embajador volverá a la acción este domingo 6 de septiembre, cuando visite al Deportivo Pereira por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador