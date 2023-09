Millonarios venció a Huila en El Campín: así quedó la tabla de la Liga BetPlay

En el último minuto, el defensa central de Millonarios, Andrés Llinás, subió al área del Atlético Huila y consiguió cabecear el balón para darle la victoria a Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Millonarios venció 2 a 1 a Atlético Huila en El Campín. Con un gol Juan Pablo Vargas en el primer tiempo y otro de Andrés Llinás en el último minuto, los de Alberto Gamero superaron a su rival y se metieron en el grupo de los ocho.

Por su parte, Huila sueña con entrar en las fases finales y permanecer en la A. El brasileño Marcus Vinicius fue el encargado del descuento desde un cobro penalti en los primeros 45 minutos.

En el primer tiempo, el equipo embajador salió a la cancha de El Campín con la actitud de conseguir el triunfo. Tuvo buenos acercamientos al arco de Atlético Huila y los de Alberto Gamero supieron aprovechar su potencia por las laterales con Sander Navarro y Omar Bertel. Bastante circulación y dominio del azul en su cancha.

Daniel Ruíz fue incisivo y le hizo daño a la defensa de Huila. Al minuto 19, tras una buena jugada en conjunto con David Macalister Silva y Leonardo Castro, Ruíz estuvo cerca de marcar el primero de la noche. Sin embargo, el palo le negó la posibilidad.

Millonarios siguió proponiendo y en el minuto 22, tras un tiro de esquina, Juan Pablo Vargas metió un tremendo cabezazo para poner a celebrar a El Campín. El defensa costarricense abrió el marcador y también el sendero de la victoria, que significó el pase al grupo de los ocho mejores del campeonato.

Pese a que el conjunto azul seguía creando juego y penetrando en la defensa de Huila, el brasileño Marcus Vinicius sacó a bailar a Juan Carlos Pereira y dio un tremendo pase que provocó un penalti al minuto 31. El ‘10′ opita fue el encargado de cobrar y transformar la pena máxima en el empate en El Campín.

El arquero Álvaro Montero, quien cumplió su partido número 100 con el albiazul, no pudo atajar y el 1-1 se registró en el marcador.

Minutos después, tras un cobro de tiro libre, Pereira falló una jugada clara que pudo convertirse en el segundo gol del Embajador. Sin embargo, el tiempo no dio para mucho más y el juez central pitó el final del primer tiempo.

Luego de que Cerveza Andina presentó su nueva lata en homenaje a la estrella 16 de Millonarios, la pelota volvió a rodar en El Campín.

Los primeros minutos del segundo tiempo, fueron peleados para ambos equipos. Millonarios construía, pero no tenía suerte en la finalización, mientras que en Huila, Marcus Vinicius, le hizo daño a la defensa del embajador, pero sin mucho éxito.

Atlético Huila se hizo fuerte y no sufrió ante Millonarios. El conjunto visitante hizo sus propuestas y amenazó al arco de Álvaro Montero, mientras que el embajador no fue preciso en el ataque, pese a luchar por marcar diferencia.

Sin embargo, Millonarios no se rindió y en el último minuto, Andrés Llinás salió a buscar el gol y lo cazó con un cabezazo que puso a celebrar a El Campín. Millonarios ganó 2 a 1 y se metió al grupo de los ocho.

En los duelos previos de este jueves, Unión Magdalena venció 2 a 1 en su visita a Deportivo Pereira, Deportes Tolima ganó en casa por 2 a 0 frente a Envigado y Atlético Bucaramanga cayó en Alfonso López frente a Deportivo Pasto por 2 a 0.

Este viernes termina le fecha 13 con los encuentros entre Jaguares de Córdoba vs. Alianza Petrolera (4:30 p. m.), Once Caldas vs. Equidad (6:40 p. m.) y Deportivo Cali vs. Independiente Medellín (8:50 p. m.).

Tabla de clasificación de la Liga BetPlay

Equipo PTS GD 1. Nacional 24 11 2. Águilas 24 8 3. América 23 10 4. Medellín 21 5 5. Millonarios 19 0 6. Santa Fe 19 -1 7. Alianza 18 -2 8. Unión 18 -3 9. Junior 17 8 10. Pasto 17 -2 11. Huila 16 2 12. Tolima 16 0 13. Bucaramanga 16 -1 14. Once Caldas 15 1 15. Boyacá Chicó 14 -6 16. Cali 13 -2 17. Pereira 12 -4 18. Equidad 11 -5 19. Jaguares 8 -9 20. Envigado 8 -10

Así se jugará la Fecha 14

Sábado 23 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas | 04:00 p.m. Win+

América de Cali vs. Atlético Nacional | 08:20 p.m. Win+

Domingo 24 de septiembre

Envigado vs. Millonarios | 04:00 p.m. Win+

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira | 06:10 p.m. Win+

Junior vs, Deportes Tolima | 08:20 p.m. Win+

Lunes 25 de septiembre

La Equidad vs. Jaguares | 04:15 p.m. Win+

Alianza Petrolera vs. Once Caldas | 06:25 p.m. Win+

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga | 08:35 p.m. Win+

Martes 26 de septiembre

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali | 06:15 p.m. Win+

Deportivo Pasto vs. Atlético Huila | 08:30 p.m. Win

