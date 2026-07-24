Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver en vivo la Liga BetPlay Dimayor

Partido de Copa Conmebol Sudamericana entre Millonarios y O´Higgins de Chile en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios, un equipo en deuda por los resultados obtenidos durante el último año, afrontará este sábado su debut en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II frente a su público. El conjunto embajador tendrá como primer examen a Atlético Bucaramanga, en un partido que marcará el inicio de un nuevo camino y pondrá nuevamente a prueba sus aspiraciones.

Para Fabián Bustos, técnico del cuadro embajador, este partido también será una oportunidad para demostrar lo trabajado durante la pretemporada. Después de no conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el semestre pasado y quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el argentino necesita resultados que respalden su proceso.

El cuadro embajador viene de disputar dos partidos durante la pretemporada y la nota negativa fue que no consiguió victorias ni logró marcar goles en ninguno de ellos. Primero enfrentó a Universitario de Perú en Lima, compromiso que perdió 2-0, y posteriormente recibió a Colo Colo en El Campín, donde cayó 1-0.

Bustos espera que, después de esos dos encuentros, haya encontrado la fórmula para afrontar de la mejor manera el comienzo del segundo semestre de la Liga colombiana. Además, confía en que los refuerzos hayan adquirido ritmo competitivo y puedan demostrar las condiciones necesarias para que la hinchada albiazul vuelva a creer en el equipo.

De cara a este semestre, Millonarios confirmó la llegada de ocho futbolistas para reforzar su nómina. Los nuevos jugadores son James Aguirre, Javier Burrai, Darwin Cortés, Jhomier Guerrero, Steven Barreiro, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán, quienes buscarán aportar soluciones a las necesidades del cuerpo técnico embajador.

Pero así como llegaron nuevos jugadores, también se produjeron varias salidas de la institución. Entre los futbolistas que no siguieron se encuentran Diego Novoa, Guillermo De Amores, Nicolás Giraldo, Édgar Elizalde, Beckham David Castro, Álex Castro y Jorge Cabezas Hurtado, quienes ya no harán parte del proyecto para este segundo semestre.

Atlético Bucaramanga, que se estrenará bajo el mando de Pablo Peirano, también llegará a Bogotá con nuevos nombres en su nómina. Entre las incorporaciones aparecen el arquero uruguayo Christopher Fiermarín, el defensor nariñense José Ortiz, el volante magdalenense Víctor Cantillo y el extremo bolivarense Omar Albornoz.

El duelo entre Millonarios y Bucaramanga no será el único de este sábado en la Liga BetPlay. Independiente Medellín enfrentará a Deportivo Pasto desde las 4:05 p. m., mientras Deportes Tolima recibirá a Junior a las 8:15 p. m.. Boyacá Chicó y Atlético Nacional aplazaron su partido por un evento cultural en Tunja.

Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Atlético Bucaramanga:

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Canal: Win Sports+

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