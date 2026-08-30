Millonarios vs Inter Bogotá, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

Millonarios e Inter de Bogotá protagonizan un nuevo duelo capitalino en El Campín. Foto: Millonarios, vía X

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Millonarios recibe a Internacional de Bogotá en El Campín en uno de los duelos más atractivos de este domingo en la octava fecha de la Liga BetPlay. El conjunto embajador llega en ascenso, ocupa la quinta posición con 10 puntos en cinco partidos y buscará una nueva victoria para seguir escalando en la tabla. Viene de vencer 2-0 a Llaneros como visitante.

Inter de Bogotá, por su parte, marcha en la casilla 14 con seis puntos en seis encuentros y llega con una racha de tres empates consecutivos. El equipo capitalino apenas suma una victoria en el campeonato y necesita volver a ganar para alejarse de la parte baja. El duelo capitalino comenzará a las 6:15 p. m. en El Campín.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Millonarios e Inter Bogotá en el Campín

Millonarios ya tiene definida su formación para enfrentar a Internacional de Bogotá en El Campín. Javier Burrai estará en el arco, mientras que Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Andrés Llinás, capitán del equipo, conformarán la línea de tres defensores.

Jhomier Guerrero y Sebastián Valencia actuarán como carrileros, con libertad para sumarse al ataque. En el mediocampo estarán Rodrigo Ureña y Mateo García, mientras que más adelantados aparecerán Daniel Ruiz y Francisco Chaverra, acompañando al goleador Leonardo Castro.

El historial entre Millonarios e Internacional de Bogotá apenas tiene un capítulo, pues el conjunto capitalino llegó al fútbol colombiano este 2026 tras un cambio de nombre y la entrada de un nuevo grupo inversor, en el que participan figuras como Ryan Reynolds y Eva Longoria, entre otras celebridades.

Ese primer enfrentamiento dejó un partidazo en el estadio de Techo, con victoria 3-2 para Inter de Bogotá. Kevin Parra, quien estaba a préstamo y regresó a Atlético Nacional, marcó un doblete, mientras Derek Moncada también anotó y posteriormente fue transferido al fútbol internacional. Por Millonarios, Leonardo Castro convirtió los dos goles. Ahora, el cuadro embajador tendrá la revancha en El Campín.

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