Millonarios vs. Llaneros, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay

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Millonarios no quiere perder terreno en la Liga BetPlay. Después de empatar 1-1 contra Águilas Doradas en la sexta fecha, el conjunto embajador buscará sumar de a tres contra Llaneros para recuperar posiciones y regresar al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano.
Al frente tendrá a un rival que atraviesa un buen momento. El equipo de Villavicencio ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla con 11 puntos en cinco partidos disputados y buscará mantener su buen rendimiento. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay, representa una nueva oportunidad para ambos equipos de seguir escalando en la clasificación.
Siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Llaneros, partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II
Los inicialistas de Llaneros
Los titulares de Millonarios
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