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Millonarios vs. Llaneros, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay

El cuadro embajador va en busca de una victoria en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
27 de agosto de 2026 - 10:22 p. m.
Jhomier Guerrero, lateral derecho de Millonarios, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en un partido contra Junior por la Liga Betplay 2026-II.
Jhomier Guerrero, lateral derecho de Millonarios, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en un partido contra Junior por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Millonarios FC
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Millonarios no quiere perder terreno en la Liga BetPlay. Después de empatar 1-1 contra Águilas Doradas en la sexta fecha, el conjunto embajador buscará sumar de a tres contra Llaneros para recuperar posiciones y regresar al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano.

Al frente tendrá a un rival que atraviesa un buen momento. El equipo de Villavicencio ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla con 11 puntos en cinco partidos disputados y buscará mantener su buen rendimiento. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay, representa una nueva oportunidad para ambos equipos de seguir escalando en la clasificación.

Siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Llaneros, partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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