EN VIVO: Millonarios gana 1-0 a Llaneros en El Campín: vea el gol

Millonarios vuelve a casa con la obligación de confirmar señales de recuperación. Este sábado 14 de febrero recibirá a Llaneros en El Campín por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo capitalino consiguió entre semana su primer triunfo del año, al imponerse a Águilas Doradas, resultado que le permitió acercarse al grupo de los ocho después de un arranque muy irregular. La distancia con el octavo lugar es mínima y, justamente, esa casilla la ocupa su rival de turno.

13’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA ⚪️: Los primeros minutos del compromiso en Bogotá tuvieron bastante acción. Además del gol, Llaneros ha tenido aproximaciones en el arco embajador y no ha perdido el tiempo para buscar el empate. También han surgido situaciones de tensión entre los dos equipos y ya hay varios jugadores con amarilla.

04’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA⚪️: Comienzo de ensueño para Millonarios. Sebastián Valencia sacó un centro preciso a media altura para que Rodrigo Contreras atacará el balón y cabeceara de gran manera para vencer al guardameta visitante.

01’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA⚪️: Ya rueda el balón en El Campín.

La llegada de Fabián Bustos empezó a dejar efectos visibles en los últimos dos compromisos. Con el argentino en el banco, Millonarios suma un empate y una victoria que cambiaron el ambiente interno y bajaron la presión que rodeaba al plantel.

El propio entrenador destacó la reacción anímica del grupo tras el triunfo reciente. “Cuando empiecen a llegar triunfos como estos, todo será mejor para el grupo. Me gustó la actitud del grupo”, señaló. Más allá del resultado, Bustos ha insistido en que busca un equipo con mayor ambición ofensiva. “Estoy conforme con la actitud, la entrega, con muchas cosas del funcionamiento. Me gusta también crear más situaciones de gol e intentar ganar por más goles”, agregó.

El gol que destrabó el triunfo frente a Águilas Doradas llevó la firma de Radamel Falcao García, quien podría repetir como titular. Su presencia no solo representa peso en el área, sino también liderazgo en un momento en el que el equipo necesita consolidar confianza.

Otro nombre propio en la previa es el de Juan José Ramírez, protagonista reciente tras ser decisivo ante Tolima y que ahora enfrentará a su exequipo. Los reencuentros siempre suman un componente emocional distinto, y este no será la excepción.

Llaneros, un visitante que no ha perdido fuera de casa

Si bien llega golpeado por la derrota en casa contra Deportivo Pasto, Llaneros mantiene el invicto de visitante en el torneo, con dos triunfos y un empate fuera de Villavicencio. Ese rendimiento le ha permitido sostenerse en zona de clasificación.

Además, el antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto llanero. El 28 de julio de 2025 se impuso 1-0 con anotación de Daniel Mantilla, resultado que aún pesa en la memoria reciente del cruce.

