Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 17 segundos

EN VIVO: Millonarios gana 1-0 a Llaneros en El Campín: vea el gol

El club embajador busca su segundo triunfo en Liga BetPlay; Llaneros quiere mantenerse entre los ocho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
14 de febrero de 2026 - 09:44 p. m.
Millonarios perdió con Llaneros en El Campín.
Millonarios perdió con Llaneros en El Campín.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios vuelve a casa con la obligación de confirmar señales de recuperación. Este sábado 14 de febrero recibirá a Llaneros en El Campín por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo capitalino consiguió entre semana su primer triunfo del año, al imponerse a Águilas Doradas, resultado que le permitió acercarse al grupo de los ocho después de un arranque muy irregular. La distancia con el octavo lugar es mínima y, justamente, esa casilla la ocupa su rival de turno.

Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Llaneros

Hace 5 horas

Buen comienzo en El Campín

13’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA ⚪️: Los primeros minutos del compromiso en Bogotá tuvieron bastante acción. Además del gol, Llaneros ha tenido aproximaciones en el arco embajador y no ha perdido el tiempo para buscar el empate. También han surgido situaciones de tensión entre los dos equipos y ya hay varios jugadores con amarilla.

Actualización claveHace 5 horas

Gol de Millonarios

04’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA⚪️: Comienzo de ensueño para Millonarios. Sebastián Valencia sacó un centro preciso a media altura para que Rodrigo Contreras atacará el balón y cabeceara de gran manera para vencer al guardameta visitante.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ MIL 🔵 0-0 LLA⚪️: Ya rueda el balón en El Campín.

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Llaneros

Hace 6 horas

Así llegaron los protagonistas

Actualización claveHace 6 horas

Falcao titular: estos son los inicialistas

Hace 6 horas

La previa del partido

La llegada de Fabián Bustos empezó a dejar efectos visibles en los últimos dos compromisos. Con el argentino en el banco, Millonarios suma un empate y una victoria que cambiaron el ambiente interno y bajaron la presión que rodeaba al plantel.

El propio entrenador destacó la reacción anímica del grupo tras el triunfo reciente. “Cuando empiecen a llegar triunfos como estos, todo será mejor para el grupo. Me gustó la actitud del grupo”, señaló. Más allá del resultado, Bustos ha insistido en que busca un equipo con mayor ambición ofensiva. “Estoy conforme con la actitud, la entrega, con muchas cosas del funcionamiento. Me gusta también crear más situaciones de gol e intentar ganar por más goles”, agregó.

El gol que destrabó el triunfo frente a Águilas Doradas llevó la firma de Radamel Falcao García, quien podría repetir como titular. Su presencia no solo representa peso en el área, sino también liderazgo en un momento en el que el equipo necesita consolidar confianza.

Otro nombre propio en la previa es el de Juan José Ramírez, protagonista reciente tras ser decisivo ante Tolima y que ahora enfrentará a su exequipo. Los reencuentros siempre suman un componente emocional distinto, y este no será la excepción.

Llaneros, un visitante que no ha perdido fuera de casa

Si bien llega golpeado por la derrota en casa contra Deportivo Pasto, Llaneros mantiene el invicto de visitante en el torneo, con dos triunfos y un empate fuera de Villavicencio. Ese rendimiento le ha permitido sostenerse en zona de clasificación.

Además, el antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto llanero. El 28 de julio de 2025 se impuso 1-0 con anotación de Daniel Mantilla, resultado que aún pesa en la memoria reciente del cruce.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millos

FPC

Fútbol colombiano

Millonarios vs. Llaneros

Millos vs. Llaneros

Millonarios - Llaneros

Liga BetPlay

liga aguila

dónde juega Millonarios

A qué hora comienza el partido de Millos

Radamel Falcao García

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.