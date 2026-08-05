EN VIVO| Millonarios le gana 1-0 a Pasto en El Campín: siga el minuto a minuto del partido

Millonarios buscará su segunda victoria consecutiva en la Liga BetPlay cuando reciba al Deportivo Pasto, que llega a El Campín con la urgencia de sumar sus primeros puntos del campeonato. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Millonarios volverá a presentarse en El Campín con el objetivo de darle continuidad a la recuperación que inició en la segunda fecha de la Liga BetPlay. El conjunto embajador recibirá al Deportivo Pasto después de conseguir sus primeros tres puntos del campeonato gracias al agónico triunfo sobre Junior en Barranquilla, definido con un gol de Rodrigo Contreras en los minutos finales. Ese resultado le permitió dejar atrás la derrota sufrida en el debut frente a Bucaramanga como local.

Del otro lado estará un Deportivo Pasto que llega a Bogotá con la necesidad de reaccionar cuanto antes. El equipo volcánico acumula dos derrotas consecutivas tras perder 3-2 ante Medellín en el Atanasio Girardot y caer en casa frente a Águilas Doradas, por lo que buscará sumar al menos su primer punto de la Liga BetPlay y frenar el complicado inicio de campeonato.

Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Pasto en vivo

25’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵1-0 PASTO ⚪️: La resistencia de Ederson Cabezas llegó a su fin. Después de varias intervenciones decisivas, Millonarios encontró el premio que venía buscando y abrió el marcador gracias a la pelota quieta.

La acción nació tras otra gran atajada de Cabezas, esta vez frente a un remate de Rodrigo Contreras, que terminó en tiro de esquina. En el cobro, Francisco Chaverra puso un centro preciso al corazón del área y Andrés Llinás se elevó por encima de sus marcadores para conectar un cabezazo potente, dejando sin opciones al arquero pastuso.

24’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵0-0 PASTO ⚪️: Ederson Cabezas sigue sosteniendo el empate con una actuación sobresaliente. Millonarios volvió a elaborar una gran jugada colectiva que estuvo muy cerca de abrir el marcador. Rodrigo Contreras dejó una genialidad con un pase de taco que habilitó a Francisco Chaverra, quien quedó de frente al arco y sacó un remate desde el borde del área.

Sin embargo, el arquero del Deportivo Pasto reaccionó de manera brillante y, con los pies, desvió el balón al tiro de esquina. Minutos después, le sacó un mano a mano a Contreras.

17’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵0-0 PASTO ⚪️: Millonarios mantiene el control del partido y empieza a cargar el juego por las bandas para romper la defensa del Deportivo Pasto. Francisco Chaverra ha sido el jugador más desequilibrante por el sector derecho, mientras que Sebastián Valencia también ha generado peligro por la izquierda, participando en varias acciones colectivas de buen nivel.

Pese al dominio embajador, el marcador sigue sin moverse gracias a la actuación de Ederson Cabezas. El arquero pastuso responde con seguridad en cada aproximación y se consolida como la gran figura del encuentro.

08’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵0-0 PASTO ⚪️: Primeros minutos de dominio para Millonarios en El Campín. El equipo embajador presiona alto, juega instalado en campo rival y obliga a Deportivo Pasto a defender muy cerca de su propia área. La iniciativa ha sido completamente azul en este arranque del compromiso.

La ocasión más clara fue para Francisco Chaverra, que recibió por la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un remate bien controlado por Ederson Cabezas. Minutos después, el arquero pastuso volvió a responder con seguridad ante un cabezazo de Millonarios, evitando el primer gol del encuentro.

01’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵0-0 PASTO ⚪️: Comienza el duelo en El Campín.

El conjunto nariñense saldrá con un 4-4-1-1. En el arco estará Ederson Cabezas. La línea defensiva la integrarán Mateo Garavito, Nicolás Gil, Julián Quiñones y Hervin Goyes.

En el mediocampo, Yeiler Góez y Enrique Serje conformarán el doble pivote, mientras que Joider Micolta jugará por la banda derecha y Mayer Gil por la izquierda. Unos metros más adelante aparecerá Diego Chávez como enlace, con Santiago Córdoba como único referente de ataque.

Javier Burrai será el encargado de custodiar el arco embajador. Fabián Bustos apostará por un esquema con tres defensores centrales, conformado por Sergio Mosquera, Jorge Arias y Andrés Llinás, mientras que Jhomier Guerrero y Sebastián Valencia actuarán como carrileros.

En la mitad de la cancha estarán Rodrigo Ureña, Mateo García y Francisco Chaverra, encargados de darle equilibrio y generación al equipo. En ataque, la responsabilidad del gol recaerá sobre la dupla conformada por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports+

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