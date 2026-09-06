Millonarios vs. Pereira, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay

Leonardo Castro, jugador de Millonarios. Foto: Millonarios F.C

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Deportivo Pereira recibe este domingo a Millonarios por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026, en un partido que enfrenta a dos equipos con necesidades diferentes. El conjunto matecaña busca recuperarse después de la derrota 0-3 ante Independiente Medellín, mientras que el cuadro capitalino quiere volver al triunfo y mantenerse en la parte alta de la tabla.

El encuentro también representa el regreso de Alberto Gamero al banquillo de Millonarios, 611 días después de su salida del club. El técnico samario inicia así su segundo ciclo al frente del equipo, con la misión de encaminarlo hacia la clasificación a los cuadrangulares.

Minuto a minuto Millonarios vs. Pereira, partido Liga BetPlay 2026-II

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