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Millonarios vs. Pereira, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay

El cuadro embajador inicia un nuevo proceso de la mano del estratega Alberto Gamero.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
06 de septiembre de 2026 - 10:40 p. m.
Leonardo Castro, jugador de Millonarios.
Leonardo Castro, jugador de Millonarios.
Foto: Millonarios F.C
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Deportivo Pereira recibe este domingo a Millonarios por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026, en un partido que enfrenta a dos equipos con necesidades diferentes. El conjunto matecaña busca recuperarse después de la derrota 0-3 ante Independiente Medellín, mientras que el cuadro capitalino quiere volver al triunfo y mantenerse en la parte alta de la tabla.

El encuentro también representa el regreso de Alberto Gamero al banquillo de Millonarios, 611 días después de su salida del club. El técnico samario inicia así su segundo ciclo al frente del equipo, con la misión de encaminarlo hacia la clasificación a los cuadrangulares.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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