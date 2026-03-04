Millonarios y el brutal golazo de Contreras en la Sudamericana: desde la mitad de la cancha

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El primer tiempo entre Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot quedó marcado por una acción extraordinaria de Rodrigo Contreras.
👏👏 ¡Qué golazo, Rodrigo Contreras! @MillosFCoficial pic.twitter.com/6cKjF1AUqc— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 5, 2026
A los 20 minutos, el delantero azul detectó a David Ospina adelantado y, sin dudarlo, remató desde su propio campo.
El balón salió con potencia, recorrió gran parte del terreno y terminó inflando la red ante la sorpresa del estadio. Fue una definición de enorme audacia y precisión que silenció Medellín y adelantó a Millonarios en un momento clave del partido.
El tanto no solo abrió el marcador, también cambió el clima del encuentro. La jugada de Contreras desató la euforia del equipo visitante y se instaló de inmediato como la acción más impactante del partido.
Su lectura de juego y la ejecución desde mitad de cancha dejaron una imagen difícil de olvidar, una anotación que por su distancia y decisión puede quedar entre los goles más llamativos del torneo.
⏱️ 20' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL AZUUUUUUUUUUUUUUL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MILLONARIOOOOOOOOOOOS! ¡VAMOOOOOOOOSSSSS RODRIGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 5, 2026
🇳🇬 0-1 Ⓜ️ |#NACvMFC pic.twitter.com/rgg7cxQOCE
Más allá de esa genialidad, el primer tiempo fue intenso y con varias emociones. Atlético Nacional logró reaccionar a los 26 minutos con el empate de Nicolás Rodríguez tras asistencia de Jorman Campuzano, pero Millonarios volvió a ponerse en ventaja cerca del descanso cuando Leonardo Castro convirtió un penal sancionado por una infracción sobre el propio Contreras. Así, entre polémicas, posesión local y orden defensivo visitante, se cerró una primera mitad vibrante en Medellín.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook