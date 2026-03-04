Millonarios y el brutal golazo de Contreras en la Sudamericana: desde la mitad de la cancha

Rodrigo Contreras celebra su gol desde la mitad de la cancha. Foto: Sudamericana, vía X

El primer tiempo entre Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot quedó marcado por una acción extraordinaria de Rodrigo Contreras.

A los 20 minutos, el delantero azul detectó a David Ospina adelantado y, sin dudarlo, remató desde su propio campo.

El balón salió con potencia, recorrió gran parte del terreno y terminó inflando la red ante la sorpresa del estadio. Fue una definición de enorme audacia y precisión que silenció Medellín y adelantó a Millonarios en un momento clave del partido.

El tanto no solo abrió el marcador, también cambió el clima del encuentro. La jugada de Contreras desató la euforia del equipo visitante y se instaló de inmediato como la acción más impactante del partido.

Su lectura de juego y la ejecución desde mitad de cancha dejaron una imagen difícil de olvidar, una anotación que por su distancia y decisión puede quedar entre los goles más llamativos del torneo.

Más allá de esa genialidad, el primer tiempo fue intenso y con varias emociones. Atlético Nacional logró reaccionar a los 26 minutos con el empate de Nicolás Rodríguez tras asistencia de Jorman Campuzano, pero Millonarios volvió a ponerse en ventaja cerca del descanso cuando Leonardo Castro convirtió un penal sancionado por una infracción sobre el propio Contreras. Así, entre polémicas, posesión local y orden defensivo visitante, se cerró una primera mitad vibrante en Medellín.

