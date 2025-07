Millonarios y la selección sub-20 pierden a Villarreal: el diagnóstico preocupa

El atacante juvenil sufrió un esguince de ligamento colateral medial. Su recuperación preocupa tanto en Millonarios como en la selección de Colombia sub-20, a dos meses del Mundial de Chile. Foto: EFE - Ronald Pena R

Millonarios no solo arrastra un mal arranque en el segundo semestre de la Liga BetPlay, también sufre la pérdida de piezas clave por lesión. A las ausencias de David Mackalister Silva y Leonardo Castro, se suma ahora la de Néiser Villarreal, un jugador que debía ser protagonista tanto en el equipo azul como en la selección de Colombia Sub-20. Su lesión, ocurrida el pasado 27 de julio en el amistoso frente a Panamá en Cali, lo deja fuera de acción justo cuando más lo necesitaban.

Villarreal tuvo que abandonar el campo en camilla, con evidentes gestos de dolor. El diagnóstico fue un esguince grado dos en el ligamento colateral medial de la rodilla, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas. Aunque se espera que pueda estar de regreso para finales de septiembre, su participación en el Mundial Sub-20 de Chile pende de un hilo, al menos para el debut contra Arabia Saudita el 29 de ese mes.

Villarreal venía de ser figura en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela a inicios de 2025, pero desde entonces su rendimiento ha sido discreto: apenas tres asistencias con Millonarios en el primer semestre y sin mayor brillo en el fútbol colombiano. Esta lesión profundiza aún más un presente gris que contrasta con las altas expectativas que lo rodeaban.

Además, su situación contractual no ayuda. El jugador no renovó con Millonarios y ha rechazado ofertas del exterior, en medio de tensiones con su representante, Andrés Romano, señalado por bloquear un posible traspaso a clubes como Vasco da Gama o Atlético de Madrid. El plan sería dejar que el contrato expire a finales de 2025 para salir libre. Mientras tanto, Millonarios pierde a un activo que ya no parece estar alineado ni física ni estratégicamente con el club.

La lesión de Villarreal llega en el peor momento. Para él, representa una pausa obligada justo antes del mayor escaparate de su carrera: un Mundial. Para Millonarios, otra baja en un semestre que comenzó torcido y que ahora tendrá que afrontar sin uno de los talentos que alguna vez fue señalado como el futuro del equipo.

