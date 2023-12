Murió el papá de Juan Esteban Carvajal, jugador de Millonarios: emotiva despedida

La dedicatoria de Juan Esteban Carvajal, jugador de Millonarios, a su papá en su primer gol como profesional. Foto: Archivo Particular

Juan Esteban Carvajal, jugador juvenil de Millonarios, confirmó este lunes 25 de diciembre una triste noticia que enluta al mundo embajador: la muerte de su papá, de 55 años, Reinel Carvajal Ocampo.

Su papá, capitán retirado de la policía, venía luchando desde hace mucho tiempo contra un fuerte cáncer que terminó ocasionando su deceso.

La trágica muerte de su papá la informó el propio futbolista a través de su cuenta de Instagram, en la que le rindió un sentido homenaje. “Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso, mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba…”, comentó Carvajal.

El mensaje, que estaba acompañado de varias imágenes del jugador y su papá, concluyó así: “Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, sé que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro de que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos, papi. Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días… algún día nos volveremos a ver”.

Una celebración dedicada a su papá: emotivo recuerdo

La historia de Juan Esteban Carvajal y su papá, Reinel Carvajal, se dio a conocer este semestre, luego de un partido de la Copa BetPlay entre Millonarios y Alianza Petrolera.

Ese día, en los cuartos de final del torneo, el futbolista de apenas 20 años anotó su primer gol como profesional con el cuadro embajador.

En su celebración, el futbolista le dedicó el tanto a su papá, haciendo un saludo militar a la pantalla. Tras el tanto y el festejo, después se conoció, por la hermana de Carvajal, que el padre de jugador tenía cáncer.

Rápidamente, su historia se hizo viral y la solidaridad con el futbolista unió a los hinchas de Millonarios al rededor de su figura. Finalmente, tras una larga lucha, el papá de Juan Esteban Carvajal falleció en navidad, la fecha que, según su hijo, era su día favorito.

