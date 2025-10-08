Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Miguel Ángel Russo: un técnico con pundonor

El técnico argentino falleció a sus 69 años. Recordamos al entrenador que dejó su huella en Colombia tras ser campeón con Millonarios.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
08 de octubre de 2025 - 11:30 p. m.
Miguel Ángel Russo estuvo en Millonarios entre 2016 y 2018.
Miguel Ángel Russo estuvo en Millonarios entre 2016 y 2018.
Foto: MAURICIO ALVARADO

Todos sabían que algo pasaba, pero nadie preguntaba qué podía ser. A Miguel Ángel Russo se le veía disminuido, con su piel pigmentada, su cuerpo más delgado y su rostro reflejaba que estaba resistiendo a un padecimiento que parecía costarle, pero no lo suficiente como para no seguir en el banquillo dirigiendo una final.

Era el 17 de diciembre de 2017. Casi exactamente un año atrás había llegado a Millonarios con el propósito de sacar al equipo azul de una racha negativa que muchos temían que se extendiera nuevamente a través de los años. Con...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Miguel Ángel Russo

Russo

Millonarios

Boca Juniors

Estudiantes de La Plata

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.