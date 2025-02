“He estado más tranquilo”: Gamero sobre su salida de Millonarios

El samario Alberto Gamero (izq.), entrenador de Millonarios entre 2020 y 2024. Foto: Jose Vargas Esguerra

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios entre 2020 y 2024, habló en la previa del partido entre sus exdirigidos contra Equidad. Se refirió a sus últimos días al frente del plantel embajador, así como el presente del club capitalino bajo la dirección de David González.

“Me levantaba a ver el WhatsApp y encontraba cosas horribles. Yo no iba a cambiar de celular, de número. Desde el día que decidí no estar en la institución, no ha habido más insultos y he estado más tranquilo”, aseguró el estratega samario, quien en su etapa como futbolista profesional también pasó por el onceno bogotano.

El entrenador de 61 años comentó que la eliminación del semestre pasado le dio muy duro, pero agradeció la confianza de la junta directiva, que lo había respaldado para encarar el 2025. Él quería continuar al frente del equipo, pero el mal ambiente que vivía por los mensajes recibidos lo llevaron a tomar una decisión.

“Esto pasa en los grandes equipos. Así como salgo a la calle y encuentro a mucho hincha dándome las gracias por lo hecho en Millonarios, también encontré hinchas con insultos groseros. A veces uno piensa que es mejor salir así, cuando el hincha agradece lo que se hizo y no ser odiado el día de mañana”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Alberto Gamero, evalúa su gestión en Millonarios



"Se que hay muchos hinchas que saben que lo que hice FUE BUENO"



▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus pic.twitter.com/DCGgZ2QXgM — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 8, 2025

A pesar de que en sus últimos meses en la institución fueron difíciles, Gamero dejó al cuadro capitalino como uno de los equipos de mejor rendimiento en el fútbol colombiano. En las cinco temporadas que estuvo en el cargo logró tres títulos: una Liga, una Copa y una Superliga.

“Millonarios tiene buen equipo. Es cierto que las cosas no salieron el año pasado. Es ajustar cosas, seguramente le llegarán refuerzos donde se tenía necesidad. Creo que hay buen equipo y David González tiene las condiciones para soportar ese reto” agregó sobre el presente de su exequipo.

