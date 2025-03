“No lo vuelva a hacer”: Néiser Villarreal contó que Falcao lo regañó

Radamel Falcao García le pidió a Néiser Villarreal no volver a hacer la jugada en la que se para encima del balón. Foto: Archivo particular

Cuando faltaban algo más de 15 minutos para el final del clásico entre Millonarios y Santa Fe, disputado la semana pasada, con los embajadores ganando 2-0, Néiser Villarreal, juvenil del equipo que dirige David González, fue protagonista de una acción que despertó reacciones mixtas al pararse por encima del balón.

La jugada de Villarreal, conocida en Colombia como "La Chaverrinha" por la popularización que Francisco Chaverra, mediocampista del Medellín, le dio al ejecutarla con frecuencia en la Liga BetPlay, generó indignación en los futbolistas cardenales, quienes la consideraron irrespetuosa y provocadora.

José Ortiz, árbitro del encuentro, amonestó al joven delantero de Millonarios por la jugada. Tras el partido, Hugo Rodallega criticó a Villarreal. “Hay que enseñarle, no solo a Néiser, sino a todos los jóvenes aquí en Colombia, que hay que saber en qué momento hacerlas”, comentó el capitán de Santa Fe.

Días después, Villarreal volvió a referirse a la acción durante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Dijo que Radamel Falcao García, capitán de Millonarios, lo llamó para felicitarlo por su buen partido contra los cardenales y también para referirse a la vez acción en la que se paró encima del balón.

“Falcao me dijo en el camerino que tenía que hablar conmigo y al día siguiente en el entrenamiento me dijo (...) primero que todo felicitaciones por el partido, siga así, ahora esa cosa que hizo no la vuelva a hacer porque no genera nada", contó Villarreal en la transmisión.

El canterano embajador fue receptivo con el consejo del capitán embajador y afirmó que no volverá a pararse encima del balón. Cuando el joven delantero nariñense le preguntó al Tigre que podía hacer entonces, el máximo artillero histórico de la selección de Colombia le respondió que “goles”.

Villarreal, de 19 años, debutó como profesional en Millonarios en el segundo semestre de 2023, con Alberto Gamero como técnico, y desde entonces registra 14 partidos con el primer equipo. Todavía no ha marcado su primer gol en primera división, pero ya registra tres asistencias.

El delantero nariñense fue la figura de Colombia en el último Campeonato Sudamericano Sub-20, del que fue el máximo anotador con ocho goles. Su buen rendimiento en el certamen juvenil lo perfilan como un talento a tener en cuenta y ha despertado el interés de equipos del exterior.

