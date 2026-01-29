Oficial: Millonarios informó que Hernán Torres deja su cargo como director técnico

Un poco más de seis meses duró Hernán Torres en su segundo ciclo como entrenador de Millonarios. Foto: Óscar Pérez

La situación no dio para más. Millonarios, sobre la medianoche, hizo oficial la salida de Hernán Torres como director técnico del equipo luego de caer contra Pasto.

La caída en condición de visitante por 2-1 frente al cuadro volcánico fue la gota que rebosó la copa en Millonarios, pues con tres fechas en juego, los azules no suman ningún punto en la Liga BetPlay y son los coleros del campeonato.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo”, dice el comunicado que compartió el equipo en sus redes sociales.

Asimismo, la institución aseguró: “Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”.

¿Cuál fue el balance de Hernán Torres en Millonarios?

Recordemos que el técnico tolimense llegó en agosto del año pasado a Millonarios para reemplazar a David González, que duró también pocos meses en el banquillo embajador.

En su segundo ciclo con Millonarios -el primero fue en 2012, cuando fue campeón de Liga-, Hernán Torres dirigió un total de 19 partidos, de los cuales ocho fueron derrotas, seis fueron victorias y cinco terminaron en empate, para un rendimiento del 40.35 %.

Millonarios, último en la tabla, enfrentará el próximo domingo a Medellín por la cuarta fecha de la Liga, en El Campín.

