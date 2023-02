Presidente de Tolima a Millonarios: “Es un boicot al juego”

César Camargo, presidente de Deportes Tolima desde 2022. Foto: @cdtolima

Un hecho reprochable se vivió en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. A pocos segundos de empezar el compromiso entre Tolima y Millonarios, un aficionado del conjunto local ingresó al campo de juego y agredió a Daniel Cataño, que tuvo paso por el cuadro pijao.

Luego del golpe, Daniel Cataño le devolvió la agresión al hincha, lo que provocó su expulsión. Minutos después, los jugadores de Millonarios hicieron un llamado a la solidaridad con el jugador y alegaron falta de garantías para el compromiso.

Frente a la decisión del plantel de Millonarios, César Camargo, presidente de Tolima, se pronunció y dijo: “Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable, que ese sí está bajo control y es que un equipo se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Es un boicot al deporte. Espero que se tomen las medidas disciplinarias. No se vale que nos presionen de esa manera”.

“No debería terminar en esto. Lamentamos lo que pasó. Esto no es fútbol. Estamos en contra de la provocación del jugador ayer, también de la agresión de hoy”, concluyó Camargo.

