Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué se puede esperar de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?

El club embajador sigue teniendo serios problemas para generar ocasiones de gol a partir de la posesión del balón, pero se ilusiona con una copa internacional para recordar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
06 de abril de 2026 - 07:00 p. m.
Millonarios integra el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 con São Paulo, Boston River de Uruguay y O'Higgins de Chile.
Millonarios integra el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 con São Paulo, Boston River de Uruguay y O'Higgins de Chile.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El Millonarios de Fabián Daniel Bustos está a puertas de comenzar su participación en la Copa Sudamericana 2026. La forma en que el equipo albiazul se ganó el derecho a disputar la fase de grupos de este torneo internacional es ilusionante para los hinchas embajadores de cara al futuro.

Sin embargo, la irregularidad en la Liga Betplay siembra serías dudas en lo que podría ser el rendimiento de Radamel Falcao García y compañía. Comenzando por El Tigre, que desde que llegó al Ballet Azul por primera vez en 2024...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

La SEDE

PremiumEE

Millonarios

Millos

Copa Sudamericana

Copa Sudamericana 2026

Millonarios en Copa Sudamericana

Millos en Copa Sudamericana

Millonarios en Copa Sudamericana 2026

Millos en Copa Sudamericana 2026

Fabián Daniel Bustos

Fabián Bustos

director técnico de Millonarios

técnico de Millonarios

DT de Millonarios

director técnico de Millos

técnico de Millos

DT de Millos

Radamel Falcao García

Falcao García

Falcao

Falcao en Millonarios

Falcao en Millos

O'Higgins vs. Millonarios

Millonarios vs. O'Higgins

O'Higgins - Millonarios

Millonarios - O'Higgins

Sudamericana 2026

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

David Mackalister Silva

Mackalister Silva

primera Copa Sudamericana de Millonarios

Mario Vanemerak

Hernán Torres

Morumbi Zapata

Copa Sudamericana 2007

Copa Sudamericana 2012

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.