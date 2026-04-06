¿Qué se puede esperar de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?

Millonarios integra el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 con São Paulo, Boston River de Uruguay y O'Higgins de Chile. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El Millonarios de Fabián Daniel Bustos está a puertas de comenzar su participación en la Copa Sudamericana 2026. La forma en que el equipo albiazul se ganó el derecho a disputar la fase de grupos de este torneo internacional es ilusionante para los hinchas embajadores de cara al futuro.

Sin embargo, la irregularidad en la Liga Betplay siembra serías dudas en lo que podría ser el rendimiento de Radamel Falcao García y compañía. Comenzando por El Tigre, que desde que llegó al Ballet Azul por primera vez en 2024...