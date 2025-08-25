No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

Real Cartagena vs. Millonarios: hora y dónde ver el duelo de la Copa BetPlay 2025

En medio de días intensos y de cambios, el embajador visita Cartagena para ratificar un nuevo aire.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 03:26 a. m.
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios atraviesa días intensos y de cambios. La derrota en casa ante Unión Magdalena (1-2), sumada a seis jornadas sin ganar en la Liga BetPlay, provocó la salida de David González y una protesta simbólica de los Comandos Azules, que dejaron zapatos en la cancha de El Campín como señal de inconformidad.

En medio de ese panorama, el club decidió apostar por un regreso histórico: Hernán Torres, técnico que en 2012 condujo al equipo a un título después de 24 años, volvió al banco embajador.

Vínculos relacionados

U de Chile presentó denuncia tras la violenta pelea en la Copa Sudamericana
Independiente expulsó a 25 socios tras la violenta pelea en la Copa Sudamericana
¡Histórico! Colombia clasificó por primera vez a cuartos de la Americup

Y su sola presencia ya se hizo sentir: el fin de semana, con Torres en la tribuna, Millonarios sorprendió al vencer al líder Junior por 3-0 y abandonó el último lugar de la tabla. La hinchada celebró con entusiasmo, aunque mantiene la lupa sobre el plantel y la dirigencia.

El regreso de Hernán Torres al banco azul

Este martes será el turno de ratificar el nuevo aire. Millonarios visitará a Real Cartagena en el partido de vuelta de los play-offs de la Copa BetPlay, justamente el club que Torres iba a dirigir antes de la inesperada llamada desde Bogotá.

En la ida, los azules se impusieron 3-1 con goles de Luis Marimón y un doblete de Beckham David; Onel Acosta descontó para los cartageneros. La serie definirá al último clasificado a octavos, donde ya espera Envigado.

La primera convocatoria de Hernán Torres en Millonarios 2025

La gran ausencia en la lista de viajeros es la del delantero Jorge Cabezas Hurtado, quien no fue tenido en cuenta para el duelo en Cartagena.

En contraste, aparecen nombres usuales como el portero Guillermo de Amores, Jorge Arias, Nicolás Arévalo y Santiago Giordana. Millonarios utilizaría su nómina titular.

Real Cartagena vs. Millonarios: hora y dónde ver el duelo de la Copa BetPlay

Hora: 8:10 p.m.

TV: Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Real Cartagena vs. Millonarios

Real Cartagena vs Millonarios

Real Cartagena - Millonarios

Millonarios

Real Cartagena

Millos

Millos hoy

a qué hora juega millonarios

cuando juega millonarios

copa betplay

copa colombia

win sports

millonarios fc

partido millonarios

partido millonarios hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar