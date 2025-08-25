Real Cartagena vs. Millonarios: hora y dónde ver el duelo de la Copa BetPlay 2025

Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios atraviesa días intensos y de cambios. La derrota en casa ante Unión Magdalena (1-2), sumada a seis jornadas sin ganar en la Liga BetPlay, provocó la salida de David González y una protesta simbólica de los Comandos Azules, que dejaron zapatos en la cancha de El Campín como señal de inconformidad.

En medio de ese panorama, el club decidió apostar por un regreso histórico: Hernán Torres, técnico que en 2012 condujo al equipo a un título después de 24 años, volvió al banco embajador.

Y su sola presencia ya se hizo sentir: el fin de semana, con Torres en la tribuna, Millonarios sorprendió al vencer al líder Junior por 3-0 y abandonó el último lugar de la tabla. La hinchada celebró con entusiasmo, aunque mantiene la lupa sobre el plantel y la dirigencia.

El regreso de Hernán Torres al banco azul

Este martes será el turno de ratificar el nuevo aire. Millonarios visitará a Real Cartagena en el partido de vuelta de los play-offs de la Copa BetPlay, justamente el club que Torres iba a dirigir antes de la inesperada llamada desde Bogotá.

En la ida, los azules se impusieron 3-1 con goles de Luis Marimón y un doblete de Beckham David; Onel Acosta descontó para los cartageneros. La serie definirá al último clasificado a octavos, donde ya espera Envigado.

La primera convocatoria de Hernán Torres en Millonarios 2025

La gran ausencia en la lista de viajeros es la del delantero Jorge Cabezas Hurtado, quien no fue tenido en cuenta para el duelo en Cartagena.

En contraste, aparecen nombres usuales como el portero Guillermo de Amores, Jorge Arias, Nicolás Arévalo y Santiago Giordana. Millonarios utilizaría su nómina titular.

Real Cartagena vs. Millonarios: hora y dónde ver el duelo de la Copa BetPlay

Hora: 8:10 p.m.

TV: Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador