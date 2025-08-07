Reencuentro en crisis: Alberto Gamero vuelve al Campín

Después de cinco años en el banquillo azul, el técnico regresa al estadio que fue su casa. Esta noche lo hace al frente de un Cali en crisis, contra un cuadro embajador aún más golpeado en Liga BetPlay. Foto: El Espectador - José Vargas

Este viernes, a las 7:30 p.m., El Campín será escenario de uno de esos encuentros que pesan distinto. Millonarios y Deportivo Cali llegan heridos, urgidos, sin margen de error. Pero el foco no solo estará en la tabla, ni en los goles: estará en un hombre que vuelve al lugar donde construyó historia. Alberto Gamero vuelve al banquillo del Nemesio Camacho por primera vez desde su despedida con el cuadro embajador, esta vez como visitante, en medio de un presente turbulento y con la necesidad —como su rival— de empezar a salvar el semestre.

