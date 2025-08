Santa Fe vs. Millonarios quedó reprogramado: esta es la nueva fecha del clásico

La Dimayor reprogramó el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, que estaba pactado para el próximo martes 12 de agosto. Foto: El Espectador - José Vargas

La Liga BetPlay 2025-II avanza, pero no sin ajustes. La Dimayor confirmó modificaciones en la programación de varios partidos, afectando directamente las fechas 6, 7 y 17 del campeonato. Las razones no fueron especificadas, pero los movimientos responden a necesidades logísticas y operativas de los clubes y la organización. Lo cierto es que equipos como Millonarios y Deportivo Cali tendrán que adaptarse a nuevos horarios.

El primer cambio impacta directamente en la fecha 6. El partido entre Millonarios y Deportivo Cali, inicialmente programado para las 8:30 p.m. del viernes 8 de agosto, se adelantará una hora. Ahora se jugará a las 7:30 p.m. el mismo día. Es un ajuste leve, pero que puede modificar la rutina de hinchas y logística del evento.

Uno de los cambios más sonados es el del clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, adelantado de la fecha 17. Estaba pautado para el martes 12 de agosto a las 7:30 p.m., pero se disputará el miércoles 13 a las 8:30 p.m. El día se mueve, la hora se mantiene, y el duelo sigue siendo uno de los más esperados del semestre.

El Deportivo Cali también verá reprogramado su duelo de la fecha 7 frente a Unión Magdalena. El partido se iba a jugar el martes 12 de agosto a las 7:30 p.m., pero se correrá al miércoles 13 a las 6:30 p.m. Otro cambio sutil que sigue mostrando cómo la programación aún está en ajuste fino.

El duelo entre Alianza FC y Once Caldas también fue movido. En lugar de disputarse el domingo 17 de agosto a las 4:00 p.m., ahora se jugará el viernes 15 de agosto a la misma hora. Con esto, será el encuentro que abra oficialmente la fecha 7.

Juegos aplazados, aún sin fecha definida

Mientras tanto, hay otros partidos pendientes que todavía no tienen nueva programación. Los juegos entre América de Cali vs. Bucaramanga, Pasto vs. América y Pasto vs. Envigado siguen en el aire. Este último debió jugarse este viernes, pero fue suspendido por problemas de desplazamiento del equipo antioqueño.

La Liga BetPlay sigue en movimiento y, como es costumbre, los ajustes no se hacen esperar. Para los equipos, toca adaptarse rápido. Para los hinchas, estar atentos a las redes y canales oficiales. Porque en el fútbol colombiano, el calendario puede cambiar en cualquier momento.

